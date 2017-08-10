Улюблена робота перестала приносити задоволення? Відчуваєте постійну втому? У неробочий час не можете розслабитися та відпочити? Здається, у вас симптоми вигорання на роботі. Час бити на сполох!

Як не дивно, у кожної епохи є свій “недуг”. В один час це була істерія, в інший – невроз нав’язливих станів. А сьогодні – це синдром емоційного вигорання. Саме поняття було введено в нашу культуру відносно давно (1974р). Але тоді мова йшла про професійне вигорання людей в допоміжних професіях (лікарі, педагоги), а також про тих, хто змушений виконувати монотонну роботу (оператор зв’язку, наприклад). Теперішній стан речей набагато страшніший. Йтиметься про виснаження на тлі достатку, про відсутність бажання, радості на тлі зовнішнього добробуту й постійних спокус.

Симптоми емоційного вигорання

Психолог і психоаналітик Анна Кушнерук зазначає, що лікарі душі щодня стикаються з подібними запитами: “Допоможіть, зі мною щось не те. Я раніше міг/могла місяцями й роками працювати без відпустки, не спати й мені було добре. А тут ніби й сплю, і навіть на масаж ходжу, але мені нічого не хочеться і весь час всередині порожньо”.

Коли ж фахівець починає розпитувати про колишнє “ідеальне самопочуття” стає страшно, адже людина описує себе, як мінімум, в стані гіпоманії. А це постійна легка збудженість, відсутність потреби в якісному сні, їжі, відпочинку, насолоді.

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Також симптомами вигорання є:

– постійно “бадьорий і хороший” настрій;

– прискорений темп мови;

– хаотичне мислення;

– неможливість сконцентруватися.

І до цього страшного стану людину штовхає сучасне ділове життя. “Нас оцінюють за нашою ефективністю, немов механізми. Варто проявити слабкість, втому, й нас одразу знецінюють”, – говорить Анна. “Суспільство потребує енергійних людей, але вони однією ногою в маніакально – депресивному психозі! Іншими словами, це чергування періодів колосальної енергійності та активності з періодами тотальної бездіяльності та відсутності бажання. Вигорання – це відсутність енергії, якою ви раніше зловживали, й витратили запас на роки вперед. Звичайно, це не означає, що тепер потрібно роками сидіти й акумулювати енергію бездіяльністю. Але це означає, що настав час переглянути те, ЯК ви живете, і не ставити перед собою чергову “термінову” мету.

Існують й інші ознаки емоційного вигорання:

– автоматизми в повсякденному житті: сів, узяв телефон, без інтересу погортав новинну стрічку або програми;

– переїдання, постійне бажання солодощів (швидких вуглеводів);

– складності в прийнятті елементарних рішень (наприклад, зробити замовлення в кав`ярні).

Якщо ви впізнали в собі хоча б половину з перерахованих вище симптомів, зупиніться! Час визнати, що це вигорання. “Колись ви палали, але тепер тлієте. Якщо можете, краще звернутися за допомогою до професійного психотерапевта. Він допоможе з’ясувати, що є причиною постійного прагнення бути попереду всієї планети, а також усвідомити, в чому сенс відсутності цієї енергії “, – підсумовує Анна.

Поради від психотерапевта, як нормалізувати свій стан:

Включіть паузи в свій спосіб життя, як норму психічної гігієни. Почніть повноцінно харчуватися: не хапати печиво та каву на ходу, а повноцінно 3 рази в день їсти, й мати дві невеликі паузи для смачного, корисного перекусу. Розберіть завали паперів і непотрібних “цінних” речей, що поглинають енергію. Почніть приходити, а не прилітати додому! Хоча б 10 хвилин пішки. Хоч трішки часу наодинці з собою. Впевнена, що вам подобалось гуляти раніше! А знаєте, більшість людей не люблять осінь, зиму й уникають прогулянок тільки тому, що не вдягаються за погодою. Якщо вам тепло й не мокро, ви дозволите собі підняти очі в небо й видихнути, замість того, щоб закутуватись у негріючий одяг. Відмовтеся від спортивних марафонів на виживання на користь зарядки й розминки на час, щоб навчитися наповнюватися, а не тільки розряджати енергію. Кожен ранок починається з вечора та ночі. Подаруйте собі розкіш спати в провітреній кімнаті, без працюючого телевізора. Визнайте, що слово “ні” – це не страшно. Навчіться просити про допомогу у тих, хто допоможе, а не у тих, хто втомить очікуванням і, все ж не виконає обіцяне.

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На запитання “А ви стикалися у своїй професійній діяльності з емоційним вигоранням?” Анна відповіла: “Кожен відповідальний психолог, як з поваги до себе, так і до клієнтів, якісно й чуйно стежить за своїм станом, і дотримується “техніки безпеки”. Іншими словами, це психічна гігієна. У ній головне – розмежовувати, де я, де ти. Потрібно виділяти людині певний час, і бути з нею рівно в цей проміжок. Постаратися говорити й висловлювати свої почуття, наприклад, на супервізії (це форма роботи й профессійної підтримки психологів).

Порятунок від вигорання за рецептом Анни Кушнерук: