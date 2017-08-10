«Тато Ден»: ексклюзивні фотографії зі зйомок серіалу

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити новий серіал під назвою «Тато Ден», трейлер якого вже є на нашому сайті. Ми продовжуємо ділитися з вами ексклюзивними матеріалами! На черзі – фотодобірка зі зйомок комедійного серіалу.

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Нагадаємо, «Тато Ден» – це історія про 24-річного хлопця, який закохується в бізнес-леді. Справжнім шоком стане для нього новина про те, що його обраниці 39 років і вона – шкільна подруга його мами! Крім того, у Тіни троє дітей… Чи зможе Ден стати хорошим вітчимом і знайти спільну мову з родичами Тіни? Це і доведеться дізнатися телеглядачам.

Дивіться прем’єру вже 28 серпня, о 19.00, на СТБ.

Серіал знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до «all3media group».

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