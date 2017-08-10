Останній літній місяць запас садівникові-городникові чимало роботи. А коли і як правильно і ефективно доглядати за садом і городом підкаже місячний календар на серпень 2017!

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З 1 по 4 серпня. Місяць, що зростає.

Початок серпня найбільш сприятливий період для посіву шпинату, багаторічних луків. Також саме час зайнятися підгодівлею овочевих культур, плодових дерев, ягідних кущів і квітів.

З 4 по 6 серпня. Місяць, що зростає.

Місячний посівний календар на серпень 2017 говорить про те, що у ці дні варто обробити овочі у теплицях від шкідників і хвороб. Сміливо сійте крес-салат, шпинат, кервель, пекінську капусту, а також пересаджуйте півонії, іриси та інші багаторічники.

C 6 по 9 серпня. Повний місяць.

У цей період влаштуйте собі відпочинок, адже садити, пересаджувати, обрізати і пасинкувати з 6 по 9 серпня не варто. Про заготівлю солінь теж краще забути на пару днів.

З 9 по 15 серпня. Місяць, що спадає.

Кращі дні для засолювання, особливо для смачних домашніх огірків. Також час обрізати ягідні чагарники – малини, смородини, агрусу і збирати картоплю та коренеплоди.

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З 15 по 17 серпня. Місяць, що спадає.

Згідно з місячним календарем садівника-городника на серпень 2017, з 15 по 17 числа посадку і пересадку проводити не рекомендується. Однак є винятки – диня, суниця, квасоля і горох візьмуться добре. Зараз варто приділити увагу підготовці грядок, прополюванні бур’янів та обробці рослини від шкідників.

19 серпня. Місяць, що спадає.

Відмінний день для посіву, посадки і пересадки усіх рослин, крім трав’янистих. Такий урожай обіцяє бути високим. Сьогодні Місяць буде у Раку, тому 19 серпня – сприятливий момент для консервування, соління, виготовлення вина, соку і квашення капусти.

З 21 по 23 серпня. Молодик.

Місячний посівний календар наполягає – у період молодика потрібно відмовитися від звичних робіт в саду і на городі. Крім того, варто відкласти заготівку на зиму.

24 серпня. Місяць, що зростає.

Сьогодні енергійна робота піде на користь садівникові-городникові, тому постарайтеся по максимуму. Цей день сприятливий для посіву, посадки, пересадки, поливу, добрива та іншої діяльності.

З 25 по 28 серпня. Місяць, що зростає.

Час садити тюльпани і цибулинні рослини, а також часник. А ось полив і рідкі підгодівлі не дадуть бажаного ефекту – цей період несприятливий для подібних процедур в саду і на городі. Якщо ви запланували викопувати картоплю 28 серпня, то варто відкласти задумане. Як твердить місячний посівний календар, овоч буде водянистим.

З 29 по 31 серпня. Місяць, що зростає.

Кінець серпня сприятливо вплине на роботу в саду і городі. Утриматися варто тільки від кореневого підживлення.