8 серпня 2017 року відзначається Всесвітній День Котів! Історію свята, фото найвідоміших котів світу, а також їх історії ви знайдете в нашому матеріалі.

Історія свята

У світі практично не існує людей, байдужих до кішок. Любов та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них обов’язково мало з’явиться спеціальне свято. Саме тому, у 2002 році Міжнародний фонд Animal Welfare став ініціатором створення Всесвітнього дня кішок. Цікаво, що у світі існує кілька Днів кішок- в різних країнах це свято відзначають у різні дні. Наприклад, в США – 29 жовтня, в Росії – 1 березня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.

Популярність свята пояснюється тим, що кішки споконвіку були найпопулярнішими домашніми улюбленцями людини. Приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини обрали саме кішок.

Як відзначають Всесвітній день котів

До цього свята в різних країнах влаштовують спеціальні виставки, відкривають котячі парки, де можна вигулювати своїх улюбленців, дизайнери навіть шиють колекції одягу для пухнастиків. Також в цей день прийнято привозити їжу в котячі питомники і не просто корм, а всілякі делікатеси, на зразок м’яса або риби.

Найвідоміші кішки:

Напевно найвідоміший кіт в інтернеті – Grumpy Cat (сердитий кіт), став знаменитістю завдяки своїй незвичайній зовнішності. За словами господині – у кішки такий зовнішній вигляд через вроджену карликовість та неправильного прикусу. До речі, мало хто знає, але насправді справжнє ім’я кота – Tardar Sauce (Соус Тардар).

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Июл 14 2017 в 8:35 PDT

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Июн 23 2017 в 1:40 PDT

Ще один всім відомий кіт Сем – єдиний в світі володар “брів”. Такий унікальний окрас робить мордочку кота вічно здивованою та навіть трохи сумною. У нього навіть є свій сайт, де продають сувеніри з його зображенням. Гроші від продажу йдуть благодійній організації, яка займається порятунком бродячих тварин.

#tbt to this fine looking (and concerned) Yankee Doodle Dandy. 🇺🇸 Публикация от Sam (@samhaseyebrows) Июл 27 2017 в 6:11 PDT

Фотографіями цього кота рясніє весь інтернет. Кота Шіронеко називають найледачішим, найрозслабленішим і найщасливішим котом у світі. Через свої напівзакриті очі він завжди виглядає сонним. Кіт живе у Британії і йому вже 10 років. Житлоплощу з ним ділять ще 4 побратима.

#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #piggy #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_) Мар 9 2016 в 8:08 PST

#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_) Ноя 5 2016 в 9:37 PDT

Дволика кішка Венера відома своїм дивовижним забарвленням – одна половина її мордочки чорна, а інша руда. Крім цього, її очі теж різного кольору – один зелений, другий блакитний. Таке забарвлення у кота через гетерохромію – патологію, яка характеризується надлишком або ж навпаки нестачею меланіну в організмі. Вчений, який займається вивченням генетики домашніх тварин Леслі Лайонс стверджує – аналіз ДНК, узятий з різних сторін мордочки Венери, буде різним. Кішка живе в США, її забрали з притулку.

Caption this Публикация от Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat) Июл 25 2017 в 12:26 PDT

Найдивовижніша кішка – Ліл Баб виглядає дуже незвично і навіть трохи безглуздо. Все через вроджену генетичну мутацію – вона народилася карликовою, у неї немає зубів та недорозвинена щелепа. Не дивлячись на це – Ліл Баб повністю здорова і щаслива кішка. У неї є свій блог, де вона відповідає на питання про політику і навіть обіцяє написати книгу. За її словами – вона прибула з планети Баб Баб Баб. Крім того, Ліл Баб бере участь в акціях з порятунку тварин.

A sneaky BUB. #lilbub Публикация от Lil BUB (@iamlilbub) Июл 22 2017 в 4:06 PDT

Кот-зірка Снупі має звання “найплюшевіший кіт у світі”. Вже через два місяці, після того як господарі котика виклали його фотографію в інтернет шанувальники Снупі обчислювалися десятками тисяч. Сьогодні число його фанів перевищує мільйон. Уже не раз піднімалися розмови про те, аби створити про Снупі і його життя мульстеріал. Хоча господарі котика, кажуть, що його зіркове життя нічим не відрізняється від життя будь-якого кота. Улюблені його заняття – спати, їсти, міркувати про нелегку котячу долю, вдивляючись в порожнечу, медитувати та доглядати за собою.

@snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe) Апр 20 2016 в 12:10 PDT

#snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe) Май 17 2016 в 10:18 PDT

Титул найзлішого кота в світі носить кіт на ім’я Гарф. Його мало назвати злим, при погляді на нього, з’являється думка, ніби він не лише ненавидить усіх, але й задумує вбивство. Він живе в Туреччині і за словами господарів, Гарф – дуже милий та доброзичливий кіт. Але в той же час, коли йому щось не подобається він починає грізно гарчати, страшнувато, правда? Такому котику краще не перечити і не забувати годувати його і гладити, бо мало що може статися…

Now I just need to calculate how much cat food that is per year and I will solve the question! Публикация от Garfi – Angry Cat (@meetgarfi) Июл 31 2017 в 2:04 PDT

I am the king of house… Happy Caturday ! #WHPmood #TheWeekOnInstagram #weeklyfluf Публикация от Garfi – Angry Cat (@meetgarfi) Июл 28 2017 в 2:39 PDT

Його очі завжди широко відкриті, а забарвлення на морді говорить про те, що кота вражає буквально все. Зустрічайте, самий здивований кіт у світі – Банья. На просторах інтернету його прозвали OMG-котом і відправляють в якості шокованого стікера. Інформації про нього мало, відомо тільки, що живе він в Китаї і йому вже цілих 14 років.

It seems that it’s surprised to be snapped pictures. pic.twitter.com/6MzgdySGO3 — OMG BANYE (@BanyeOmg) 9 апреля 2016 г.

Найстильніший на сьогоднішній день кіт – Гамільтон. Через його забарвлення на морді у вигляді модних вусів в стилі “хендлбар”, його називають котом-хіпстером. Його господар розповідає – не зміг встояти перед чарівністю Гамільтона, коли обирав собі домашню тваринку. А зараз із задоволенням збирає все меми зі своїм улюбленцем і радіє його популярності.

Beast Cat #mustachecat Публикация от – Hamilton The Hipster Cat – (@hamilton_the_hipster_cat) Июл 24 2017 в 7:06 PDT

Кіт з найкрасивішими очима – Кобі – з’явився у 2015 році і одразу став зіркою. Над тим, реальність це чи фотошоп довго велися суперечки, адже його величезні сині очі з чорною підводкою дійсно виглядають неймовірно. Порода кота – британська короткошерста, а такі нетипові для його породи очі з’явилися завдяки кровозмішення в роду. Судячи з аккаунту в інстаграмі, Кобі дуже любить фотографуватися і робить це із задоволенням, змінюючи вбрання як справжня модель. А ще, за словами господині Кобі, він любить спати на подушці, грати з гумовою качечкою у ванній та консерви з тунця.

Hunting kibble. Публикация от Coby The Cat (@cobythecat) Июл 16 2017 в 11:09 PDT

Найкраще про музу великих художників – кота на ім’я Заратустра скаже цитата з його особистого сайту: “Нас звуть Заратустра. Ми – кіт. Ми – найкращий в світі кіт, як стверджує наш асистент, якого профани чомусь називають нашою господинею. Волею вищого жереба ми позбавлені низинних інстинктів, і весь наш післяобідній час (а поїсти ми милостиво любимо) ми схильні вдаватися до роздумів про Високе А ще ми дуже, дуже, дуже любимо Искусство. Наша пристрасть – позувати великим творцям, лише великі гідно здатні оцінити нашу могутню постать та піднесену душу “.

Наряди для кішок – дуже спірна річ. Далеко не кожен кіт погодитися, щоб на нього наділи плаття або костюм. Але не Луна – вона завжди хоче виглядати приголомшливо і їй це вдається. Її прізвисько говорить сама за себе – модниця Луна. Завдяки своїм господарям, вона не тільки супермодель, але і модний блогер.

Anything good takes time so feel lucky and admire my purrfection! Thank you Jesus! #catsofinstagram #cats #purrfect #lunathefashionkitty Публикация от Luna (@lunathefashionkitty) Фев 22 2017 в 10:54 PST