8 серпня 2017 року відзначається Всесвітній День Котів! Історію свята, фото найвідоміших котів світу, а також їх історії ви знайдете в нашому матеріалі.
Історія свята
У світі практично не існує людей, байдужих до кішок. Любов та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них обов’язково мало з’явиться спеціальне свято. Саме тому, у 2002 році Міжнародний фонд Animal Welfare став ініціатором створення Всесвітнього дня кішок. Цікаво, що у світі існує кілька Днів кішок- в різних країнах це свято відзначають у різні дні. Наприклад, в США – 29 жовтня, в Росії – 1 березня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.
Популярність свята пояснюється тим, що кішки споконвіку були найпопулярнішими домашніми улюбленцями людини. Приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини обрали саме кішок.
Як відзначають Всесвітній день котів
До цього свята в різних країнах влаштовують спеціальні виставки, відкривають котячі парки, де можна вигулювати своїх улюбленців, дизайнери навіть шиють колекції одягу для пухнастиків. Також в цей день прийнято привозити їжу в котячі питомники і не просто корм, а всілякі делікатеси, на зразок м’яса або риби.
Найвідоміші кішки:
Напевно найвідоміший кіт в інтернеті – Grumpy Cat (сердитий кіт), став знаменитістю завдяки своїй незвичайній зовнішності. За словами господині – у кішки такий зовнішній вигляд через вроджену карликовість та неправильного прикусу. До речі, мало хто знає, але насправді справжнє ім’я кота – Tardar Sauce (Соус Тардар).
Ще один всім відомий кіт Сем – єдиний в світі володар “брів”. Такий унікальний окрас робить мордочку кота вічно здивованою та навіть трохи сумною. У нього навіть є свій сайт, де продають сувеніри з його зображенням. Гроші від продажу йдуть благодійній організації, яка займається порятунком бродячих тварин.
#tbt to this fine looking (and concerned) Yankee Doodle Dandy. 🇺🇸 Публикация от Sam (@samhaseyebrows)
Фотографіями цього кота рясніє весь інтернет. Кота Шіронеко називають найледачішим, найрозслабленішим і найщасливішим котом у світі. Через свої напівзакриті очі він завжди виглядає сонним. Кіт живе у Британії і йому вже 10 років. Житлоплощу з ним ділять ще 4 побратима.
#shironeko #shirothecat #fat #cat #cutie #cuteness #love Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_)
Дволика кішка Венера відома своїм дивовижним забарвленням – одна половина її мордочки чорна, а інша руда. Крім цього, її очі теж різного кольору – один зелений, другий блакитний. Таке забарвлення у кота через гетерохромію – патологію, яка характеризується надлишком або ж навпаки нестачею меланіну в організмі. Вчений, який займається вивченням генетики домашніх тварин Леслі Лайонс стверджує – аналіз ДНК, узятий з різних сторін мордочки Венери, буде різним. Кішка живе в США, її забрали з притулку.
Caption this Публикация от Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat)
Найдивовижніша кішка – Ліл Баб виглядає дуже незвично і навіть трохи безглуздо. Все через вроджену генетичну мутацію – вона народилася карликовою, у неї немає зубів та недорозвинена щелепа. Не дивлячись на це – Ліл Баб повністю здорова і щаслива кішка. У неї є свій блог, де вона відповідає на питання про політику і навіть обіцяє написати книгу. За її словами – вона прибула з планети Баб Баб Баб. Крім того, Ліл Баб бере участь в акціях з порятунку тварин.
A sneaky BUB. #lilbub Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)
Rabies is a serious disease that threatens the lives of cats, and even though she doesn’t even have teeth, BUB is vaccinated, and your cats should be too. BUB has teamed up with the PUREVAX® team to help spread the #VaxYourCat message. Visit the link in BUB’s bio to learn more. #sponsored Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)
Кот-зірка Снупі має звання “найплюшевіший кіт у світі”. Вже через два місяці, після того як господарі котика виклали його фотографію в інтернет шанувальники Снупі обчислювалися десятками тисяч. Сьогодні число його фанів перевищує мільйон. Уже не раз піднімалися розмови про те, аби створити про Снупі і його життя мульстеріал. Хоча господарі котика, кажуть, що його зіркове життя нічим не відрізняється від життя будь-якого кота. Улюблені його заняття – спати, їсти, міркувати про нелегку котячу долю, вдивляючись в порожнечу, медитувати та доглядати за собою.
@snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe)
#snoopybabe Публикация от SNOOPY·babe (@snoopybabe)
Титул найзлішого кота в світі носить кіт на ім’я Гарф. Його мало назвати злим, при погляді на нього, з’являється думка, ніби він не лише ненавидить усіх, але й задумує вбивство. Він живе в Туреччині і за словами господарів, Гарф – дуже милий та доброзичливий кіт. Але в той же час, коли йому щось не подобається він починає грізно гарчати, страшнувато, правда? Такому котику краще не перечити і не забувати годувати його і гладити, бо мало що може статися…
Now I just need to calculate how much cat food that is per year and I will solve the question! Публикация от Garfi – Angry Cat (@meetgarfi)
I am the king of house… Happy Caturday ! #WHPmood #TheWeekOnInstagram #weeklyfluf Публикация от Garfi – Angry Cat (@meetgarfi)
Його очі завжди широко відкриті, а забарвлення на морді говорить про те, що кота вражає буквально все. Зустрічайте, самий здивований кіт у світі – Банья. На просторах інтернету його прозвали OMG-котом і відправляють в якості шокованого стікера. Інформації про нього мало, відомо тільки, що живе він в Китаї і йому вже цілих 14 років.
It seems that it’s surprised to be snapped pictures. pic.twitter.com/6MzgdySGO3 — OMG BANYE (@BanyeOmg) 9 апреля 2016 г.
Найстильніший на сьогоднішній день кіт – Гамільтон. Через його забарвлення на морді у вигляді модних вусів в стилі “хендлбар”, його називають котом-хіпстером. Його господар розповідає – не зміг встояти перед чарівністю Гамільтона, коли обирав собі домашню тваринку. А зараз із задоволенням збирає все меми зі своїм улюбленцем і радіє його популярності.
Beast Cat #mustachecat Публикация от – Hamilton The Hipster Cat – (@hamilton_the_hipster_cat)
Кіт з найкрасивішими очима – Кобі – з’явився у 2015 році і одразу став зіркою. Над тим, реальність це чи фотошоп довго велися суперечки, адже його величезні сині очі з чорною підводкою дійсно виглядають неймовірно. Порода кота – британська короткошерста, а такі нетипові для його породи очі з’явилися завдяки кровозмішення в роду. Судячи з аккаунту в інстаграмі, Кобі дуже любить фотографуватися і робить це із задоволенням, змінюючи вбрання як справжня модель. А ще, за словами господині Кобі, він любить спати на подушці, грати з гумовою качечкою у ванній та консерви з тунця.
Hunting kibble. Публикация от Coby The Cat (@cobythecat)
Найкраще про музу великих художників – кота на ім’я Заратустра скаже цитата з його особистого сайту: “Нас звуть Заратустра. Ми – кіт. Ми – найкращий в світі кіт, як стверджує наш асистент, якого профани чомусь називають нашою господинею. Волею вищого жереба ми позбавлені низинних інстинктів, і весь наш післяобідній час (а поїсти ми милостиво любимо) ми схильні вдаватися до роздумів про Високе А ще ми дуже, дуже, дуже любимо Искусство. Наша пристрасть – позувати великим творцям, лише великі гідно здатні оцінити нашу могутню постать та піднесену душу “.
“Whom I should scratch the first: the guy or the dog?” 😹 Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait #FatCatArt #janvaneyck #vaneyck #paintingoftheday #catpainting #classicart #classicartmemes #fatcat #bigcat #catsofinstagram #orangecat #gingertabby #gingercat #catlover #catsoftheday #bestmeow Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
Eugene Delacroix, “Liberty Cat leading the people” #FatCatArt Happy Bastille Day, our French friends! 🇫🇷 Allons chatons de la patrie, Le jour de gloire est arrivé! 😻 #BastilleDay #14juillet #artprint #paintingoftheday #catpainting #classicart #classicartmemes #fatcat #bigcat #catsofinstagram #orangecat #gingertabby #gingercat #catlover #catsoftheday #bestmeow #кот #gato #katze #neko #chat Публикация от Fat Cat Art (@fatcatart)
Наряди для кішок – дуже спірна річ. Далеко не кожен кіт погодитися, щоб на нього наділи плаття або костюм. Але не Луна – вона завжди хоче виглядати приголомшливо і їй це вдається. Її прізвисько говорить сама за себе – модниця Луна. Завдяки своїм господарям, вона не тільки супермодель, але і модний блогер.
Anything good takes time so feel lucky and admire my purrfection! Thank you Jesus! #catsofinstagram #cats #purrfect #lunathefashionkitty Публикация от Luna (@lunathefashionkitty)
Purrfection exist 😽😹#perfection #catsofinstagram #catstagram #toocute #toofab Публикация от Luna (@lunathefashionkitty)