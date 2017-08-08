У давні часи сонячне і місячне затемнення вважалося не дуже хорошою ознакою. А зараз ці явища трактуються астрологами, як певні життєві етапи для людей. У такі періоди рекомендується ставити цілі на майбутнє, планувати, і розставляти життєві пріоритети. У 2017 році людство зможе спостерігати 2 місячних і 2 сонячних затемнення. Коли відбудуться небесні події, і як вони позначаться на нас?

В цілому, місячні і сонячні затемнення 2017 впливатимуть на життя людства не так негативно, як торішні. Тому не слід боятися цих явищ. Астрологи кажуть, що в цьому році затемнення прівнесуть в наше життя в основному позитивні моменти. У ці періоди можливі ситуації, які будуть виводити нас із зони комфорту, і змушувати діяти. Або навпаки – закінчити все те, що вже не актуально.

Сонячні затемнення 2017

26 лютого 2017 року о 4:58 UTC або о 16:58 за Київським часом відбулося перше сонячне затемнення! Воно називається кільцеподібне сонячне затемнення. Жителі Південної і Західної Африки, Південної Америки і Антарктиди могли спостерігати дану подію. А ось в Україні його видно не було, але це не означає, що воно не вплине на нас.

У карті затемнення Сонце і Місяць на 8 градусів знака Риби утворюють з’єднання з Меркурієм і Нептуном, це означає, що енергії планет мають хаотичний характер. Нептун в Рибах занурить багатьох в фантазії, але Меркурій зможе повернути в реальність і допоможе зберігати розсудливість. Для творчих людей даний період може стати доленосним, бо це час для людей мистецтва особливо позитивно. Якщо ви зможете мріяти, але, тим не менш, не залишати реальність позаду, то успіх в справах вам забезпечений. А також цей період дуже хороший для побудови відносин – як ділових, так і любовних.

Повне сонячне затемнення у 2017 році відбудеться 21 серпня о 18:21 за UTC або о 20:21 за Київським часом. Побачити небесне явище зможуть жителі Канади, США, Південної і Центральної Америки, а також Західної Європи та Західної Африки. В Україні повне сонячне затемнення 2017 видно не буде, зате ця подія на нас позначиться тільки позитивно!

Сонце і Місяць на 28 градусах Льва утворюють з’єднання з Марсом, одночасно формуючи трин з Ураном в Овні і Сатурном в Стрільці. Таке положення небесних тіл трактується астрологами, як час прийняття рішень, рішучості в діях, впевненості в своїх силах.На цей період астрологи рекомендують планувати всі важливі події, які ви не наважувалися здійснити. А найбільше позитивно енергія вплине на довгі проекти, які будуть укладені в період повного сонячного затемнення 2017!

Місячні затемнення 2017

Слід знати, що під час місячних затемнень наша планета Земля перебуває між Місяцем і Сонцем. Таким чином, Земля відкидає тінь на Місяць. Саме тому супутник Землі забарвлюється в червоні тони. Астрологи вважають, що час місячних затемнень дуже добре підходить для занять самопізнанням, а також відмінно сприяє тому, щоб зрозуміти свої бажання і свій внутрішній світ.

Одне з місячних затемнень, яке називається напівтіньове вже відбулося, і його можна було побачити в країнах Європи, Азії, в Африці, а також в Північній і Південній Америці. Ця подія сталася 11 лютого 2017 року 00:43 UTC або в 2:43 за Київським часом. Астрологи вважають, що судячи по картині планетних аспектів слідом за затемненням підуть виключно позитивні події. Місяць на 22 градуси Льва протистоїть Сонцю у Водолії, одночасно вісь затемнення утворює гармонійні аспекти з Юпітером в Терезах, Сатурном в Стрільці і Ураном в Овні. Коротко – таке положення планет обіцяє нові творчі пориви і захоплюючі пригоди, за умови, якщо ви захочете ризикнути і вийти із зони комфорту.

Друге місячне затемнення 2017 відбулося 7 серпня о 18:20 UTC або о 20:20 за Київським часом. Його спостерігали жителі Європи, Азії, Африки, Австралії і Антарктиди. Це місячне затемнення 2017 називається частковим. І також, як лютневе відбулося на зодіакальній осі Лев – Водолій, коли Місяць на 11 градусах Льва утворює опозицію з Сонцем у Водолії. Як вважають астрологи – таке положення планет сприяє створенню гармонійних зв’язків, підживлення надій на краще, а також впливає на сприятливе вирішення всіх подій. У цей період необхідно попрощатися з минулим і сміливо відкрити перед собою майбутнє. А ще цей час позитивно вплине на творчих людей.