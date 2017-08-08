Давно мрієте знайти другу половинку, але всі спроби познайомитися з гідним чоловіком закінчуються провалом? Ми знаємо, як вам допомогти! Новий проект СТБ «Наречена для тата» запрошує на кастинг самотніх жінок, які готові побудувати стосунки з чоловіком і, найголовніше, подружитися з його дітьми.

Герої нового реаліті – це самотні чоловіки, для яких сім’я – невід’ємна частина життя. Невдалий досвід минулих стосунків і наявність дітей стало головною причиною на шляху до нового щастя. Проект «Наречена для тата» – це можливість створити нову сім’ю, не відмовляючись від старої.

Реаліті допоможе самотнім людям знайти щастя, близьку людину і знову повірити в кохання, навіть після гіркого досвіду. Якщо ви мрієте про довготривалі стосунки, приходьте на кастинг проекту «Наречена для тата»!

19 серпня – м. Киев, вул. Ів. Шевцова, 1. Час: з 10.00 до 18.00.

Деталі за телефоном: +38 067 690 35 48. Дзвінки згідно з тарифом вашого оператора.

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