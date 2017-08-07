Нещодавно ми порадували читачів новиною про те, що СТБ запускає новий серіал «Тато Ден». Тепер же ви можете дізнатися більше подробиць, познайомитися ближче з героями, а також з історією, яку вони втілять на екранах. Дивіться трейлер серіалу «Тато Ден» просто зараз!

До прем’єри «Тато Ден» залишилися лічені дні – 28 серпня, о 19:00 на СТБ, в ефір вийде довгоочікувана перша серія. Нагадаємо, головні герої – 24-річний Ден і 39-річна Тіна знайомляться при нестандартних обставинах, але з цілком стандартними продовженням: побачення, секс, ніяких зобов’язань. І все могло б закінчитися на цьому, ось тільки Ден розуміє, що по вуха закохався. Як буде головному герою дізнатися, що Тіна – шкільна подруга його мами? Чи зможе він стати вітчимом для трьох дітей Тіни і знайти спільну мову з її родичами?

«Тато Ден», без сумніву, захопить глядачів різного віку. Тут знайдеться місце і веселощам, і дружбі, і щирим переживанням, і, звичайно, справжньому коханню. Хочете переконатися? Дивіться трейлер серіалу «Тато Ден»!

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Дивіться «Тато Ден» починаючи з 28 серпня, з понеділка по п’ятницю, о 19:00 на СТБ!

Серіал знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до «all3media group».