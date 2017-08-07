Уже 28 серпня на СТБ відбудеться прем’єра багатообіцяючого серіалу – «Тато Ден». За сюжетом 24-річний улюбленець долі закохується у бізнес-леді. Здавалося б, що історія проста, але незабаром герой дізнається, що його кохана старша за нього на 15 років. Більш того, у неї є троє дітей! Креативний продюсер серіалу Олеся Лук’яненко розповіла, чим ще здивує глядачів «Тато Ден».

«Тато Ден» – це новозеландський формат, ніж він вас зацікавив, чому зважилися його адаптувати

Це реально крута історія. Хлопець закохується у дівчину, не розуміючи, що вона старша за нього на 15 років. Коли ж правда відкривається, він розуміє, що відступати вже нікуди. Він закохався по вуха. Інше питання, як налагодити стосунки з її свекрухою і трьома дітьми, яким, звичайно, не подобається ця історія. Адже, вони вважають, що їхню маму відверто занесло.

Нам здається, що тема вікового мезальянсу у стосунках, неймовірно актуальна зараз. Схожі пари трапляються часто-густо. Зараз взагалі стерлися вікові рамки. Часто складно визначити, кому скільки років. Хоча пари, де жінка старша за чоловіка, до сих пір викликають якесь бурчання у суспільстві. Вважається, що вони недовговічні. Ця історія якраз не намагається переконати глядача у зворотному. Швидше, навпаки, герої чудово розуміють складність проблеми – ну, і ще їм постійно на це вказують, але що їм робити … Чорт забирай, їх нестримно тягне один до одного.

Чи буде український варіант відрізнятися від оригіналу і у чому?

Коли ми приступили до адаптації сценарію, ми вирішили, що у першу чергу, потрібно зберегти все добре, що є в цій історії. І вийшло, що переробляти, загалом, нічого. Тому ми постаралися максимально зберегти образи персонажів – їхні характери, мотивації поведінки і т.д. – але помістити їх у середу, зрозумілу і впізнавану нашим глядачем. І тут вже завдання для творчої групи – режисерів, операторів, художників. Хочеться створити картинку, яку наш глядач ідентифікує як свою.

Наскільки було складно його адаптувати для нашої аудиторії, адже і почуття гумору у нас дещо різні, і реакція суспільства на різницю у віці пар і т.д?

Це не класична комедія. І ні в якому разі, не ситком. Тут немає жартів заради жартів. Швидше, те, як герої реагують на ситуацію, що склалася, смішно і драматично одночасно. Ми визначили жанр серіалу, як драмеді, або драма з елементами комедії. Тут немає поверхневих героїв. У кожного детально пророблений, глибокий образ. І оскільки ця історія, у першу чергу, про стосунки, її нескладно було адаптувати. Людська драма універсальна і зрозуміла у всьому світі. А вийшло у нас, чи ні, вже скаже глядач.

Як проходив кастинг, як довго шукали акторів на роль Тіни та Дена?

Це був неймовірно складний кастинг. Здавалося, він ніколи не закінчиться. Думаю, ми переглянули близько сотні претендентів. Ми почали кастингувати ще восени. Найважче було з хлопцем. Стояло непросте завдання. Знайти високого (зріст мав принципове значення), гарненького, широкоплечого хлопця, до 25 років, але який виглядає старше. І при цьому він повинен бути хорошим актором. Для героїні також важливу роль відігравали зовнішні дані, адже, Ден спочатку не розуміє, що Тіна старша за нього на 15 років. І для цієї ролі теж потрібна сильна характерна актриса. Образ Тіни навіть складніший, ніж Дена – адже, вона мати трьох дітей, пережила серйозну депресію після розставання з чоловіком, постійно вислуховує нотації від своєї молодшої сестри і т.д.

Чому обрали саме Стаса та Наталю?

Тому що, на наш погляд, вони ідеально підходять для цієї ролі. Зі Стасом Тикуновим ми визначилися ще до Нового року. Але його не відпускали у театрі. І ми неймовірно раді, що він все-таки вирвався до нас на зйомки. Наташа Ноздрина – найпрекрасніша актриса, яка може існувати і в комедійному, і в драматичному амплуа. Це якраз те, що нам потрібно. У цілому, ми задоволеним усім кастингом. Буде багато зірок і несподіваних перевтілень.

Правда, що проект знімають режисери-дебютанти?

У нас працює дві режисерські групи. Одна в павільйоні, друга – на натурі. Режисер павільйонної групи – Христина Сиволап. Вона приступила до розробки проекту ще восени, вона знімала пілот. Нам сподобалася її короткометражка «Давайте не сьогодні», і ми вирішили, що у рамках пілота можемо ризикнути. Христина ж показала себе дуже чітким, вимогливим, наполегливим режисером. Незважаючи на свій тендітний зовнішній вигляд і юні роки, вона реально може перевернути гори. Тому не було ніяких сумнівів, що ми можемо заходити з нею в довгий проект. Іра Громозда – режисер натурної групи – вже зробила з нами кілька проектів. Вона, як то кажуть, битий, перевірений режисер. Ми разом працювали над «Гречанкою», і дуже добре розуміємо один одного. Тому Ірі ми довірили натурні зйомки. У цілому, мені здається, у нас ідеальна команда. Але не хочеться наврочити. Зйомки тільки починаються. Тому тримаємо кулачки.

Серіал «Тато Ден» знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить в All3media group.