Сьогодні, 6 серпня, вся країна відзначає День Повітряних сил Збройних сил України! Найкращі привітання для тих, хто ризикує життям заради захисту Батьківщини – читайте у нашому матеріалі.
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Хай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог виконає заповітні мрії!
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно вилітають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС,
День ВП, відважних сил,
Україну відвідав!
З святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішення завдання,
Чудо-техніку мати,
Не сумувати і не хворіти!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
Джерельний тихий спів води,
Безкрайнії степів простори,
І смерековії ліси,
Широкі плаї, круті гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з веселим внуком!
За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі СЛАВА!
Українські захисники!