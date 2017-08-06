Сьогодні, 6 серпня, вся країна відзначає День Повітряних сил Збройних сил України! Найкращі привітання для тих, хто ризикує життям заради захисту Батьківщини – читайте у нашому матеріалі.

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.

Хай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог виконає заповітні мрії!

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно вилітають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

Нині великий інтерес,

До вас, пілоти ВПС,

День ВП, відважних сил,

Україну відвідав!

З святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення завдання,

Чудо-техніку мати,

Не сумувати і не хворіти!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.



Джерельний тихий спів води,

Безкрайнії степів простори,

І смерековії ліси,

Широкі плаї, круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком!

За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід!

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі СЛАВА!

Українські захисники!