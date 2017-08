Історія Koktebel Jazz Festival почалася на березі Чорного моря 15 років тому. Фестиваль встиг прийняти близько 3 000 музикантів і не менш 500 000 відвідувачів. Свої перші великі концерти тут відіграли «ДахаБраха», The Hardkiss, Jamala та інші популярні артисти, які стали тоді відкриттям для фестивальної публіки. Цього року список виконавців не менш цікавий. Кого варто послухати на Koktebel Jazz Festival 2017 – читайте у матеріалі. Nu Jazz Stage

Shantel – король балканського танцполу, автор саундтрека до комедії «Борат» і суперхіта Disko Partizani везе на головну сцену спеціальну програму SHANTOLOGY 30 years. Пам’ятаєте, як ми танцювали в Коктебелі під запальні ритми Горана Бреговича? Shantel і його Bucovina Club Orkestar обіцяють розмах не менше. Адже не дарма їх розгнуздані дискотеки з використанням реміксів балканських ритмів і циганської духової музики славляться на весь світ.



Довгоочікуваними гостями фестивалю стануть і неоднозначні вихідці з Туманного Альбіону, одна з кращих live-команд світу – легендарні Asian Dub Foundation. Ось уже понад двадцять років їх забійний реп-реггі піднімає гострі соціальні проблеми. За час своєї довгої і продуктивної кар’єри Asian Dub Foundation ділили сцену із Rage Against The Machine, The Cure і Radiohead. Вони виступали на найкращих світових фестивалях, а в серпні 2017 – вперше зіграють в Україні.



Меланхолійний романтик зі Швеції Jay-Jay Johanson вже бував на сцені Koktebel Jazz Festival в Києві, після чого вирішив повернутися на неї ще – цього разу на морському березі. Музичний стиль, в якому працює Jay-Jay Johanson, поєднує в собі елементи джазу, тріп-хопу та електронної музики.



Red Snapper і «Вагоновожатые» – давні друзі Koktebel Jazz Festival. У минулому обидві команди вже виступали на фестивалі. Їхні концерти настільки сподобалися публіці, що цього року оргкомітет прийняв рішення знову запросити гурти на Nu Jazz Stage.



У гості на ювілейний фестиваль обов’язково загляне і його давній друг – фронтмен легендарної німецької групи De Phazz і засновник сольного проекту – Karl Frierson.



І нарешті, одним з головних сюрпризів 2017 року стане повернення «ТНМК Jazzy» – унікального проекту гурту «Танок на майдані Конго», ідея якого народилася і вперше була презентована на фестивалі в 2004-2005 роках. Ви почуєте оригінальні пісні ТНМК, зіграні в спеціальних джазових обробках. Усього один раз.



Окрім головної сцени також будуть працювати Open Stage, Сampfire Stage, Special Stage та знаменитий арт-фестиваль ARTISHOCK. Хто саме буде виступати на цих площадках – читайте за посиланням.

