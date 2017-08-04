До старту осіннього сезону СТБ залишилося менше нiж місяць, і глядачам вже не терпиться побачити на екранах прем’єрні випуски улюблених шоу телеканалу. Але ще більше їх цікавить, як живуть в перерві між зйомками улюблені телезірки. Спеціально для своїх пiдписників в Facebook відділ діджитал промоушена СТБ підготував унікальний подарунок – влог-серіал «СТБ Stories» про приватне життя ведучих каналу.

Сюжет «СТБ Stories» будується на тому, що з моменту пробудження і до вечора ведучий проводить в компанії камери, яка знімає кожен його рух.

– Це навіть зйомкою назвати складно (в звичному розумінні слова), тому що тут немає жодного постановочного кадру, немає дублів або прописаних реплік, – розповідає керiвник відділу діджитала промоушена СТБ Анна Панова. – Ми просто проживаємо один день разом з нашим героєм, фіксуючи те, що відбувається на камеру в режимі реального часу. Нам важливо було зберегти в кадрі природну робочу або домашню обстановку героя, щоб у глядача при перегляді «СТБ Stories» склалося відчуття, що це він провів цілий день поруч з улюбленим ведучим.

Героями першої серії «СТБ Stories» стала сімейна пара Марини і В’ячеслава Узелкових. Суворі тренери, які не дають поблажок своїм підопічним в реаліті про схуднення «Зважені та щасливі», поза знімальним майданчиком виявилися веселою парочкою. Вони постійно кепкують один з одного і вміють подуріти разом з дітьми. У наступних серіях (поки їх заплановано 6) з’являться Маша Єфросiніна, Ектор Хіменес-Браво, Михайло Присяжнюк та інші.

– Вам же цікаво, як наші зірки збираються вранці і готуються до зйомки, чи втомлюються вони і як проводять вільний час, які слівця використовують в спілкуванні з близькими і як у них виходить в такому важкому графіку придiляти час дітям і особистому життю? Все це ви побачите в «СТБ Stories», – відкриває секрети Анна Панова. – влоги-серіали дуже активно набирають обертів в соціальних медіа, і нам приємно усвідомлювати, що в українському сегменті СТБ першим випустить подібний формат.

«СТБ Stories» виходитиме на офіційній сторінці телеканалу в Facebook

Хронометраж кожного випуску – 10 хвилин.

Ідея та реалізація – Богдан Назаренко і Анна Федорук (Відділ діджитал промоушена СТБ).

Побачити першу серію «СТБ Stories» ви можете просто зараз!

