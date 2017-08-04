Сьогодні, 4 серпня – Міжнародний день пива. Як народжувалась традиція святкування, як відзначають Міжнародний день пива в різних країнах світу, а також цікаві факти про хмільний напій читайте в нашому матеріалі.

Історія

Традиційно Міжнародний день пива відзначають в першу п’ятницю серпня. Цей день був обраний не випадково – він максимально віддалений від інших свят присвячених пиву. Крім того, цей алкогольний напій найкраще підходить під погоду в серпні. Раніше дата була фіксованою – 5 серпня, пізніше вона стала “плаваючою” тому, що після п’ятниці у вас є два вихідних, аби відійти від святкування.

Придумав і заснував свято Джессі Авшаломов – американський власник бару 10 років тому. Усього лише за 4 роки, з невеликого фестивалю він перетворився в міжнародне свято, і у 2011 його відзначали вже в 23 країнах. А в 2012 пивні фестивалі приурочені святу проводять в 203 країнах по всьому світу.

Як відзначають Міжнародний день пива.

Найбільш популярний Міжнародний день пива в США та Європі. Там його відзначають з особливим масштабом – влаштовують фестивалі, на яких проводять “пивні” ігри та конкурси. Місцеві пивовари представляють до свята свої, унікальні види напою. У пабах гостей пригощають пивом, проводять дегустації рідкісних або зовсім нових сортів. Зазвичай, в цей день пивні заклади працюють, починаючи з самого ранку і закінчуючи пізно вночі, аби кожен поціновувач хмільного міг порадувати себе улюбленим напоєм.

Існує навіть своя, традиційна гра для свята – пиво-понг. Грати в неї потрібно так: Гравці діляться на дві команди і по черзі кидають м’ячик для пінг-понгу через стіл, намагаючись потрапити їм в кухоль з пивом, який стоїть на іншому кінці столу. У разі попадання в кружку суперника – її вміст необхідно випити. Перемагає та команда, яка перша усуне всі пивні кухлі свого суперника.

Цікаві факти про пиво