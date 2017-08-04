Весілля – це завжди яскрава подія, яку деякі дівчата планують з самого дитинства і запам’ятовують на все життя. Літні весілля мають свій, особливо теплий та сонячний колорит. І, звичайно ж, це відмінний час аби зробити яскраву весільну фотосесію. І якщо взимку найкращі місця – це замки, музеї та інші красиві інтер’єри, то влітку до ваших послуг усі багатства природи. Якщо ви не хочете повторюватися з весільними фото більшості – читайте наш матеріал. Ми підібрали найяскравіші та оригінальні ідеї для весільної фотосесії влітку!

До організації весільної фотосесії варто підходити відповідально і все продумувати до найдрібніших деталей і за довгий час. Адже ви хочете з радістю переглядати весільний фотоальбом, а через багато років показувати свої фотографії онукам? Сподіватися виключно на професіоналізм фотографа не варто, краще самим перестрахуватися, вивчити список найкрасивіших місць неподалік від вас і продумати стиль майбутньої фотосесії.

Реквізит

Одна з найбільш важливих речей, про які часто забувають і фотографи і молодята. Саме деталі можуть зробити вашу фотосесію унікальною. Крім того, реквізит допоможе в перші хвилини фотосесії розслабитися та відволіктися на його використання. Оскільки літо – найяскравіша пора – відмінно підійдуть різнокольорові кулі або квіти.

Новий тренд – літні фотографії на ретро-мопеді, використайте його в своїй весільній фотосесії.

Останнім часом модно використовувати у весільних фотосесіях рамки від картин.

Весільна фотосесія на гойдалках

Якщо ви хочете наповнити свою фотосесію непідробним емоціями – використовуйте в якості реквізиту гойдалки. Зробити їх зовсім не складно, а якщо прикрасити їх квітами – ваші фотографії будуть виглядати ще й неймовірно романтично. Якщо у вашого нареченого передбачена бутоньєрка – квіти краще підібрати в тому ж стилі – так фотографії будуть виглядати гармонійно.

Весільна фотосесія у моря

Що може бути більш літнім, ніж фотосесія на березі моря? Знімки точно вийдуть барвистими та чуттєвими, а ви отримаєте масу задоволення від проведеного часу. Можна зняти взуття та пройтися берегом моря, тримаючись за руки з коханою людиною. Просто насолоджуйтеся моментом і один-одним – а фотограф збереже ці моменти.

Або влаштуйте романтичний пікнік прямо на березі моря.

А можна дочекатися заходу сонця і отримати неймовірної краси весільні фотографії. Море, захід сонця і ваша любов – чим не ідеальне поєднання?

Ще один варіант весільної зйомки на морі – фотосесія на яхті. Білосніжне судно, блакитне небо і лазурне море якнайкраще підкреслять ваше весільне вбрання, а фотографії будуть наповнені романтикою. Плюс – ви добре проведете час – така фотосесія точно принесе задоволення вам і вашому нареченому.

Весільна фотосесія біля річки

Якщо у вас немає можливості вибратися на море, а красиві фотографії у води отримати хочеться – використайте для цього будь-який, найближчу до вас водойму. А якщо таке місце знайдеться ще й посеред лісу – ваші фотографії будуть наповнені атмосферою казок.

Весільна фотосесія в лісі

Створити казкові образи, надати магії і загадковості фотографіям можна, влаштувавши фотосесію в лісі або густому парку.

Доповнити таку фотосесію можна за допомогою того ж реквізиту – влаштуйте на узліссі пікнік. Візьміть кошик з фруктами і шампанським, або ж прикрасьте стільці і стіл квітковими композиціями та стрічками.

Весільна фотосесія в полі

Таку фотосесію можуть собі дозволити тільки пари, які вирішили одружитися влітку. Здавалося б, що в цьому цікавого, але весільні фотосесії в полі виходять дуже ніжними. Блакитне небо і золоте колосся відмінно підкреслять ваше весільне вбрання. Крім того, саме в серпні казково цвіте мак, жовтіють поля соняшників і розквітають усі польові квіти.

Весільна фотосесія з кіньми

Все дитинство мріяли про принца на білому коні? Виконайте свою мрію – влаштуйте інсценовану весільну фотосесію, коли ваш обранець, верхи на коні, забирає вас в свій казковий замок. Або ж, проїдьтеся на конях удвох, тримаючись за руки. Коні привнесуть у ваші знімки романтику, ніжність і тепло. Плюс – ви незабутньо проведете час, що обов’язково відобразиться на ваших фотографіях.

Весільна фотосесія у горах

Хочете, аби при перегляді ваших весільних фотографій захоплювало дух? Влаштуйте її в горах. Знайдіть гірські річки, водоспади, мости, казкові алеї або ж просто красиві види – і ваша весільна фотосесія запам’ятається на все життя.

Весільна фотосесія вночі

Якщо ви хочете отримати дійсно оригінальні і красиві знімки – нехай ваша весільна фотосесія пройде вночі. Це можуть бути фотографії в центрі міста, в оточенні вогнів і яскравих вивісок. А може ви поїдете в парк і прикрасите дерева ліхтариками. Вибір за вами, в будь-якому випадку, в оточенні вогнів, світла і ліхтариків ваша любов буде виглядати казково.