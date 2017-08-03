Ось і наблизився останній місяць літа – серпень. Скільки вихідних в серпні 2017 очікує на українців? Бо ж потрібно встигнути як слід відпочити та насолодитися теплими промінчиками сонця. У цьому місяці українців очікують не тільки традиційні вихідні, а й додаткові! А з якого приводу, читайте в нашому матеріалі!

Читайте також: Коли Медовий, Яблучний і Горіховий врятував 2017 – дати святкування Головним святом цього місяця буде День Незалежності України! У 2017 році ми відзначаємо 26-ту річницю незалежності. Цей “день народження” нашої держави буде насичений яскравими незабутніми подіями! В обов’язковій програмі святкові концерти й народні гуляння. Таке святкування неможливо пропустити!

Вихідні в цей період очікуються тривалі – з 24 по 27 серпня. Але, згідно з розпорядженням “Про перенесення робочих днів у 2017 році”, 25 серпня потрібно відпрацювати 19-го серпня. Тому очікуємо робочу суботу.

Ось таким святковим вікендом порадує українців останній місяць літа! Плануйте розважальну програму заздалегідь, щоб сповна насолодитися останніми днями літа!

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