Сьогодні улюблений юрист каналу СТБ, експерт багатьох проектів Михайло Присяжнюк відзначає свій 35-й день народження! «35 років …. За ці роки стільки всього зроблено! Величезний шлях: злети, падіння, зради … любов, сім’я, дружба!! Незмінною залишається лише моя віра!! Половина шляху позаду) Ну що, полетіли далі», – написав іменинник в соцмережах.

Колеги тепло привітали друга з ювілеєм на сторінці в Facebook:

«Ось, закрив очі і намагаюся придумати, що тобі побажати, дорогий Михайле Присяжнюк! Ти розумний, чесний, з приголомшливим почуттям гумору і міцним внутрішнім стрижнем, з хорошою сім’єю і чудовим оточенням! Багато чого домігся, але, ще більше чекає попереду! Я бажаю тобі не зупинятися і йти вперед! Завжди! І, звичайно, здоров’я! З повагою, Дорогий!» – написав Валерій Ославський. «Я пам’ятаю твоє 20-річчя, пам’ятаю як не могла зрозуміти, як можна в 20 років настільки точно знати і розуміти свої цілі, будувати плани і ставити завдання … Рік за роком життя змінювалося і перемикало картинки, як діафільм на проекторі, але з кожним роком ти впевнено ставив галочку навпроти черговий поставленої мети! І ось сьогодні тобі 35 і я точно знаю, що попереду у тебе неймовірно багато планів, ідей і звершень, але як же здорово, що в твої 35 наш “діафільм” – саме така казка!!! Ми завжди будемо сім’єю якої ти можеш пишатися! З днем ​​народження НАША особлива людина!» – привітала коханого дружина Михайла Валерія. «Сьогодні у мого Друга День народження. Відома людина, про яку мало кому відомо наскільки він може бути різним і потужним в цьому. Найдобріше серце поруч з проникливим рентгеном – розумом. Коли він свариться, я йому не вірю. Він, до речі, єдина людина в світі, яка мене сварить – сварить (справедливо і виховно). Але при цьому допомагає мені завжди мовчки.

Поруч з ним є жінки, які є його тилом. Кожна з них сама по собі номер один і чемпіон. Я вітаю Мішу з тим, що в його житті є Валерія Присяжнюк і Мар’яша. Ви б бачили як його у будинку люблять, кружляють і як він (нібито строго) вважає це природним.

Міша винятковий батько і дядько він теж винятковий. Я не йому бажаю сьогодні, а українському глядачеві ще й ще можливостей чути і знати його більше. Це джерело знань, мудрості і надії. Ми знаємо один одного добре, але ходимо за порадами і слухаємо …

Міші я бажаю тільки одного: щоб йому було простіше. Складним людям (які складені не з двох плескань) складно. Я воюю з ним за те, щоб він спробував побувати у відпустці, спав і відпочивав.

Михайло Присяжнюк, С Днем твого народження мене і всіх, хто тебе цінує і розуміє. Тих, хто щиро тебе любить», – зворушливо привітала друга Анна Кушнерук. «З Днем Народження, любий друже Михайло Присяжнюк! Найбільше твоє багатство – сім’я! Дай Бог їм усім міцного здоров’я! Завжди залишайся таким же відкритим і справжнім. Нехай твоє життя, буде схоже на довгу захоплюючу подорож, в якій буде безліч цікавих людей … Натхнення. Міцно обіймаю», – написала Марина Боржемська-Узелкова. «Друг з днем ​​народження. Шкода, що ти не поруч. Твій подарунок чекає», – по-чоловічому привітав товариша В’ячеслав Узелков. Редакція сайту STB.UA також приєднується і бажає імениннику і всій його сім’ї гармонії, щастя і яскравих, незабутніх подій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Михайло Присяжнюк: «Моя дружина була дівчиною кращого друга»