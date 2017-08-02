Останній літній місяць наштовхує на думку, що саме час щось змінити в собі, щоб увійти в осінь з новими цілями і … зачіскою, наприклад. Завдяки літнім фруктам і овочам організм насичений вітамінами і мікроелементами. Тому, навіть якщо ви зважитеся на коротку стрижку, локони швидко відростуть. Головне – обрати правильний день для походу до майстра. Коли варто обрізати волосся, коли ні – розповість місячний календар стрижок на серпень 2017 року. Сприятливі дні для стрижки в серпні 2017 року – 2, 3, 6, 9, 12,14, 22, 23, 24, 27, 30 серпня.

Сприятливі дні для такої процедури в серпні 2017 року – 1, 2, 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 серпня.

Відзначимо, що найбільш несприятливим днем ​​для будь-яких маніпуляцій з волоссям буде 11 серпня. Після стрижки стан волосся може різко погіршитися, нова стрижка і вибраний відтінок виглядатимуть недбало і швидко втратять вигляд.

А ось 14 серпня навпаки варто поекспериментувати з довжиною і кольором. Користуючись останніми тижнями літа, сміливо вибирайте кольорові пасма і пастельне тонування – зірки впевнені, що більш підходящого моменту для цього не знайти.

Позитивний потік енергії у ваше життя принесе нова стрижка, зроблена 16 серпня. А фарбування допоможе налагодити відносини з колегами і бізнес-партнерами. Зачіска надовго збереже свою форму, а обраний відтінок буде довго радувати своєю інтенсивністю.

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