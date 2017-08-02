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Літній манікюр 2017: тренди серпня

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В останній місяць літа японські майстри манікюру вирішили порадувати модниць незвичайними морськими дизайнами. На ваших нігтиках з`являться … мушлі! Але які ще дизайни будуть актуальні в серпні? Дивіться фотографії модного літнього манікюру – тренди серпня 2017 від японських дизайнерів!

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Почнемо з головного тренду – мушлі на нігтях!

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Не втрачає своєї популярності “мармуровий” манікюр. А в поєднанні з морською тематикою виходить дуже незвичайний креативний дизайн!

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Ще один модний тренд – поєднання різних стилів.

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Нехай ваш манікюр завжди буде бездоганним!

Фото взяті з сайту https://nailbook.jp/

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