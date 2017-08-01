Група «Бумбокс» представила нову пісню «Голий король» з однойменного міні-альбому. Реліз довгоочікуваного ЕР запланований на серпень, а вже у вересні рокери вирушать у всеукраїнський тур. «У пісні, як і у платівки, простий посил – все ми королі, і всі ми – голі. Не треба шукати месію, ніхто за нас не вирішить наші проблеми, подолати їх можна лише разом. Перші чернетки пісні з’явилися років зо два тому, мене наштовхнуло на її створення багато стилістично схожих між собою пісень початку двадцятого століття, коли блюз тільки зароджувався», – поділився Андрій Хливнюк.



Нагадаємо, в міні-альбом увійшло 6 композицій – «Колишня», яку команда представила в березні, «Голий Король», «Вболівальник», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» – пісня, записана разом з групою O.Torvald і акустична версія пісні «Люди» в якості бонус-треку.

Під час закритої презентації диску, яка відбулася ще навесні, Хливнюк зізнався, що більшість треків були написані в літаках, автобусах і залах очікування аеропортів.

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