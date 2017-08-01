Зорі віщують, серпень буде місяцем яскравих вражень і складних випробувань. Молодик, повний місяць, дні першої та останньої чверті Місяця – час сильної взаємодії цього небесного світила й Сонця. У ці дні варто очікувати мінливого настрою, емоційної напруги та негативного впливу космічних сил на людський організм. Але водночас, останній місяць літа потішить різних представників знаків Зодіаку хорошими перспективами й реалізацією таємних бажань. Яке майбутнє чекає на різних знаків Зодіаку, читайте в нашому матеріалі!

Овен

В Овнів серпень буде дуже продуктивним і перспективним. Ви дізнаєтеся багато корисної інформації, отримаєте хороші ділові пропозиції, але головне – зможете відкрити свою власну справу! Ви ж так багато мріяли про це! Максимально проявіть свої творчі здібності: це допоможе вам показати себе з хорошого боку перед начальством. У відносинах з коханою людиною буде панувати повна гармонія. Його любов надихне вас на нові ідеї та цікаві проекти. Більше спілкуйтеся з приємними для вас людьми, проводьте час на свіжому повітрі. А заняття спортом зарядять вас енергією на весь рік.

Тілець

У Тільців серпень буде місяцем любові й романтичних пригод. Придивіться уважно до колег на роботі: хтось уже давно проявляє до вас симпатію. Але не варто пірнати в озеро кохання з головою, інакше ризикуєте втратити хороші кар’єрні можливості або ж посваритися з близькими людьми. Також в цьому місяці не варто жартувати зі здоров’ям: при найменшому нездужанні звертайтеся до лікаря, а не до лікування народним методам.

Близнюки

Близнюків чекають важливі зміни в житті. Робота приготує вам вдалі угоди й цікаві відрядження. Можливий переїзд, як в інше місто, так і в іншу країну. Не варто сліпо довіряти людям: краще прислухайтеся до власної інтуїції. Великих фінансових витрат в цьому місяці не передбачається. Але не варто давати гроші в борг.

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Рак

Раку варто побороти внутрішні комплекси, додати впевненості в собі й наполегливості в досягненні цілей. Тільки так ви зможете реалізувати себе та здійснити все задумане! Серпень буде стресовим, активним місяцем, що негативно позначиться на вашому психологічному здоров’ї. Але водночас, доля дасть вам нові можливості, якими гріх не скористатися. Зберіть воєдино весь свій енергетичний потенціал. Повірте, ви можете подолати будь-які труднощі!

Лев

Головним ворогом Левів цього місяця буде лінь. Не піддавайтеся спокусі полежати на дивані, коли у вас багато невиконаних справ. До того ж, серпень – це ваш місяць, тож Зірки будуть всіляко сприяти успіху ваших справах і допоможуть уникнути багатьох неприємних ситуацій. Також в цьому місяці варто задуматися про отримання нових професійних навичок. Подумайте, яких умінь вам не вистачає для бажаної якості роботи, й займіться саморозвитком. У відносинах з коханою людиною варто проявити ніжність та турботу.

Діва

Дів цього місяця чекає багато клопоту. Це будуть як робочі моменти, так і домашні справи. Але ваші близькі допоможуть впоратися з усіма труднощами. Головне – не впадайте у відчай, і не опускайте руки. Спробуйте планувати свій день наперед та рівномірно розподіляти завантаження. Тоді ви будете все встигати, але при цьому не відчувати втоми. А успіхи на роботі допоможуть підвищити впевненість в собі, й також надихнути на нові проекти.

Терези

Місяць перспектив і процвітання для Терезів. Вас чекає багато роботи, але кожне витрачене зусилля повернеться вам у фінансовому плані. Це, у свою чергу, допоможе реалізувати мрії про відпочинок і подорожі. У робочих справах вам варто прислухатися до своєї інтуїції: саме вона допоможе укласти успішну угоду. А результат від неї подарує вам відчуття власної значущості, важливості й професіоналізму. Більше даруєте тепла й турботи своїм близьким, а особливо другій половинці. Ніжність зміцнить ваші стосунки.

Скорпіон

Скорпіонів чекає безліч змін. Не проґавте шанс ними скористатися. На шляху до успіху завжди зустрічаються люди, які намагаються посіяти в вашій душі зерно сумніву. Але головне – зробити перший крок, і тоді у вас все вийде! Також фінансовий добробут дозволить реалізувати одну давню матеріальну мрію. Таке бажане придбання надихне вас на продуктивну роботу, адже дуже скоро вам знову захочеться відчути це задоволення!

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Стрілець

Стрільці, це ваш шанс знайти нову захоплюючу роботу! Головне не боятися та сміливо йти вперед! Зірки випробують вас на вміння відстоювати свою точку зору й знаходити вихід зі складних життєвих ситуацій. Але ви з усім впораєтеся! У відносинах з коханою людиною очікуйте нових відчуттів та емоцій. Це додасть вам сил, надихне на нові звершення.

Водолій

Цього місяця вам варто взяти за девіз фразу «що не робиться, все на краще». Образ і розчарувань не уникнути, але саме вони допоможуть зрозуміти, як по-справжньому до вас ставляться оточуючі люди. У професійне життя варто внести безліч коригувань, які в майбутньому обернуться хорошим підвищення на посаді. Але не варто забувати про відпочинок. У стресовому стані ви не можете працювати повноцінно. Також він загрожує вигоранням на роботі.

Риби

Серпень – прекрасний час для Риб. Позитивний настрій і впевненість у своїх силах допоможуть кожен день отримувати бажані результати. А це перемога над власною лінню й внутрішніми комплексами. Аналізуйте свої дії, і в майбутньому це допоможе вам уникнути помилок. А в якості винагороди за виконану роботу візьміть собі невелику відпустку й рушайте в захоплюючу подорож!