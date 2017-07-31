Сьогодні, 31 липня, феномен української сцени, підкорювач жіночих сердець і найпривабливіший член журі нового сезону«Х-фактор» Олег Винник відзначає свій 44-й день народження. Як проходить свято артиста – читайте в нашому матеріалі.

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Зі свого дня народження Олег Винник ніколи не робить піар-хід і не запрошує малознайомих приятелів. Так артист вчинив і сьогодні.

«Випадкових людей на такому святі навіть не уявляю», – розповідає зірка.

Редакція сайту STB.UA від всієї душі вітає Олега Винника з днем ​​народження і бажає натхнення і творчих успіхів!