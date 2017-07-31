Телеканал СТБ / Олег Винник відзначає день народження

Олег Винник відзначає день народження

Телеканал СТБ

Сьогодні, 31 липня, феномен української сцени, підкорювач жіночих сердець і найпривабливіший член журі нового сезону«Х-фактор» Олег Винник відзначає свій 44-й день народження. Як проходить свято артиста – читайте в нашому матеріалі.

Vinnik

Читайте також: Олег Винник розповів, чим пожертвував заради сольної кар’єри

Зі свого дня народження Олег Винник ніколи не робить піар-хід і не запрошує малознайомих приятелів. Так артист вчинив і сьогодні.

«Випадкових людей на такому святі навіть не уявляю», – розповідає зірка.

Редакція сайту STB.UA від всієї душі вітає Олега Винника з днем ​​народження і бажає натхнення і творчих успіхів!

ВІТАННЯ!
Будь ласка, допоможіть нам покращити СТБ -
поставте 2 чесних галочки:

1.

2. Мені

Будь-ласка, заповніть всі поля