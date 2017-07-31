Шукайте як законсервувати огірки в кетчупі на зиму? У такому маринаді огірки виходять дуже смачними та хрусткими. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт смачних огірків в кетчупі, який порадує неповторним смаком вас і ваших близьких.

Складові:

невеликі огірки – 3 кг

вода – 1,8 л

сіль – 2 ст.л.

оцет 9% – 1 склянка

цукор – 1 склянка

кетчуп томатний/чилі – 8 ст.л.

часник – 2-3 зубчики

кріп, суцвіття кропу, петрушка, перець духмяний горошком, 2-3 суцвіття гвоздики, лавровий лист

Спосіб приготування:

Крок 1: Огірки миємо та замочуємо на 3-5 годин – завдяки цьому, вони вийдуть хрусткими.

Крок 2: Банки миємо, стерилізувати їх не потрібно, вони простерилізуються пізніше, коли банка стоятиме в киплячій воді. Кришки стерилізуємо.

Крок 3: На дно кожної банки кладемо всю зелень та спеції. Щільно вкладаємо огірки так, аби не було порожнеч.

Крок 4: Готуємо маринад – кип’ятим воду з цукром, сіллю та кетчупом. Якщо хочете, аби ваші огірки вийшли гостренькими краще використовувати кетчуп чилі. Кип’ятимо до тих пір поки цукор і сіль не розчиняться. Вливаємо оцет і одразу ж заливаємо маринад в банки.

Крок 5: Банки ставимо в киплячу воду і стерилізуємо їх приблизно 15-20 хвилин. Коли вода в банці закипить і огірки почнуть темніти – тримаємо їх ще хвилини 3 та дістаємо з каструлі.

Крок 6: Закочуємо банки, перевертаємо їх та загортаємо у ковдру. Після того, як банки охолонуть перенести їх в комору.