Коли магнітні бурі в серпні 2017 – питання, яке хвилює кожну метеозалежну людину. Щоб сплески сонячної активності не стали для вас неприємним сюрпризом, варто поглянути на графік магнітних бур на серпень 2017. До яких дат необхідно проявити особливу уважність? Дізнайтеся в матеріалі!

Магнітні бурі легко можуть стати причиною головного болю, занепаду сил, безсоння, дратівливості, поганого самопочуття, загострень хронічних захворювань, а також негативно вплинути навіть на здорову людину. Дізнавшись прогноз магнітних бур на серпень 2017, ви зможете заздалегідь підготуватися до можливого несприятливого періоду.

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Перша магнітна буря в серпні 2017 очікується 5 числа (слабка). Більш того, вона і стане піком сонячної активності місяця. Цього дня варто проявити максимальну обережність за кермом, уважно поставитися до самопочуття, по можливості відкласти далекі поїздки, важливі переговори і зустрічі.

Також негативно позначитися на метеозалежних людях можуть 17, 18 і 28 серпня. У ці спекотні дні прогнозуються збурення магнітосфери.

Як справлятися з поганим самопочуттям в дні магнітних бур серпня 2017?

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив підвищеної сонячної активності, дотримуйтесь простих правил:

– Проводьте більше часу на свіжому повітрі в дні магнітних бур. Винятком стає тільки обідній період (12-16 годин), коли під сонячними променями краще не перебувати.

– Обмежте вживання важкої їжі, а також шкідливі звички (куріння, алкоголь).

– Включіть до свого раціону більше води, свіжих фруктів, овочів і ягід.

– Уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу.

– Магнітні бурі у серпні 2017 можуть загострити хронічні захворювання. У разі потреби, візьміть з собою ліки, які можуть стати в нагоді.

Тепер ви знаєте прогноз магнітних бур на серпень 2017. Бажаємо, щоб кожен літній день ви відчували себе чудово!