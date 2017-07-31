Провести останні дні літа на морі, насолоджуючись джазовими композиціями – це чудова ідея! Реалізувати її можна на Koktebel Jazz Festival 2017, який відбудеться в Чорноморську (Одеська область) з 24 по 27 серпня. Раніше ми описали програму фестивалю, тепер давайте дізнаємося, скільки коштують квитки на Koktebel Jazz Festival 2017.

Абонемент

Дає право безлімітного входу на територію основної сцени (Nu Jazz Stage) всі 4 дні фестивалю. Володар також отримує право безкоштовного входу на територію нічної сцени Special Stage. Бланк абонемента необхідно обміняти на браслет.

Придбати абонемент на Koktebel Jazz Festival 2017 можна лише попередньо. За кілька днів до початку продаж завершується.

Вартість абонемента – 1290.00 ГРН.

Квиток-одноденка

Дає право одноразового входу на територію головної сцени фестивалю (Nu Jazz Stage). Квитки на окремі дні фестивалю можна придбати як у касах, так і на місці. Якщо ви покинете концерт, то такий квиток не дає можливості знову заходити на територію фестивалю.

Вартість:

Nu Jazz 24.08 190.00 ГРН.

Nu Jazz 25.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 26.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 27.08 190.00 ГРН.

Ваучер в наметове містечко (4 дні)

Наметове містечко буде працювати з 24 серпня (12:00) до 28 серпня (12:00).

Ваучер дійсний на 1 людину і не є квитком (абонементом) на фестиваль. Ваучер у наметове містечко дійсний тільки при наявності квитка або абонемента на фестиваль.

Вартість – 390.00 ГРН.

Придбати абонімент, квитки-одноденки і ваучери можна за посиланням.

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