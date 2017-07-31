Телеканал СТБ / Квитки на Koktebel Jazz Festival: вартість і де купити

Квитки на Koktebel Jazz Festival: вартість і де купити

Телеканал СТБ

Провести останні дні літа на морі, насолоджуючись джазовими композиціями – це чудова ідея! Реалізувати її можна на Koktebel Jazz Festival 2017, який відбудеться в Чорноморську (Одеська область) з 24 по 27 серпня. Раніше ми описали програму фестивалю, тепер давайте дізнаємося, скільки коштують квитки на Koktebel Jazz Festival 2017.19989486_10154740068987322_6559121020843313247_n

Абонемент

Дає право безлімітного входу на територію основної сцени (Nu Jazz Stage) всі 4 дні фестивалю. Володар також отримує право безкоштовного входу на територію нічної сцени Special Stage. Бланк абонемента необхідно обміняти на браслет.

Придбати абонемент на Koktebel Jazz Festival 2017 можна лише попередньо. За кілька днів до початку продаж завершується.

Вартість абонемента – 1290.00 ГРН.

Квиток-одноденка

Дає право одноразового входу на територію головної сцени фестивалю (Nu Jazz Stage). Квитки на окремі дні фестивалю можна придбати як у касах, так і на місці. Якщо ви покинете концерт, то такий квиток не дає можливості знову заходити на територію фестивалю.

Вартість:

Nu Jazz 24.08 190.00 ГРН.

Nu Jazz 25.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 26.08 550.00 ГРН.

Nu Jazz 27.08 190.00 ГРН.

Ваучер в наметове містечко (4 дні)

Наметове містечко буде працювати з 24 серпня (12:00) до 28 серпня (12:00).

Ваучер дійсний на 1 людину і не є квитком (абонементом) на фестиваль. Ваучер у наметове містечко дійсний тільки при наявності квитка або абонемента на фестиваль.

Вартість – 390.00 ГРН.

Придбати абонімент, квитки-одноденки і ваучери можна за посиланням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Koktebel Jazz Festival: програма заходу на 24-27 серпня 2017 року

ВІТАННЯ!
Будь ласка, допоможіть нам покращити СТБ -
поставте 2 чесних галочки:

1.

2. Мені

Будь-ласка, заповніть всі поля