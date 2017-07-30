Справжній вірний друг – подарунок долі! Таких людей потрібно цінувати кожен день! Але сьогодні особливо, адже 30 липня все світ відзначає Міжнародний День Дружби. Подаруйте своїм друзям теплі та красиві привітання.
Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
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Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Друзі пізнаються у біді,
А ми все пізнали давненько.
На суші, у вогні і в воді.
Один одному – підтримка частенько.
І в день я друзів, побажати
Хотів би тобі багато щастя,
Щоб жити, ніколи не страждати,
Й не знати прикрощів, негоди.
У житті шлях у кожного свій.
Перейди межу егоїзму
І для дружби серце відкрий,
Зарази іскрою оптимізму.
Нехай вогонь цієї дружби горить,
Темряву навколо вас обпікає
І, як найсильніший магніт,
Світлий світ, прекрасний притягне.