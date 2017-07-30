Сьогодні, 30 липня, вся Україна відзначає День торгівлі! Не пропустіть шанс потішити теплими словами та веселими картинками своїх коханих працівників торгівлі у їхне професійне свято! А найкрасивіші поздоровлення у віршах і листіках – у нашому матеріалі!

Хто товари постачає?

Хто нас годує, одягає,

Хто завжди й усюди поряд

І приходить к нам додому?

Хто проник у все на світі

І торгує в інтернеті?

Сучасний наш купець

Досконалий молодець!



Я сьогодні у це свято,

Хочу щиро побажати,

І прибутків і достатку,

Щоби збільшувались статки,

Щоб торгівля процвітала,

І свої плоди давала,

Тож бажаю одним ранком,

Прокинутись олігархом!

З днем працівника торгівлі!



У нас Україна – великий базар,

Де кожен торгує і хоче „навар”.

Нехай буде гідним любий Ваш товар,

І щастя від Бога буде Вам в дар!

Нехай ця знаменна дата

В душі залишить добрий слід.

Бажаю Вам усього, чим життя багате:

Здоров’я, щастя, миру, довгих літ!

Якщо добре торгівля йде,

Це означає – країна процвітає,

І народ апетитно живе,

І особливих печалей не знає.

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

Лиш визнання вінчають!