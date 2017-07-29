День Шахтаря – професійне свято всіх працівників вугільної промисловості в Україні. Щорічно він відзначається в останню неділю серпня, і у 2017 вся країна вітатиме шахтарів – 27 числа.

На офіційному рівні День Шахтаря в Україні відзначається з 1993 року. Але історія свята почалася набагато раніше. Ще у 1935 році наприкінці серпня Стахановським рухом був встановлений трудовий рекорд по видобутку вугілля – за добу норма була перевищена у 14 разів! Тоді шахтарям вдалося добути 102 тонни антрациту при нормі в 7 тонн.

У 1948 році міністр вугільної промисловості СРСР підписав наказ «Про підготовку до свята День шахтаря». І вже 29 серпня того ж року відбулися перші урочистості.

Ні для кого ні секрет, що робота шахтаря дуже небезпечна. Щодня спускаючись у шахти, вони ризикують своїм життям. Через викиди метану, на жаль, відбуваються вибухи. Для цієї професії притаманні не тільки хоробрість і мужність, але і самовідданість.

Цього року 27 серпня на честь працівників вугільної промисловості пройдуть різні святкування та заходи. Це ще одна можливість нагадати про важливість професії шахтарів і подякувати їм за важку працю.

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