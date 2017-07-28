З 24 по 27 серпня Koktebel Jazz Festival голосно і весело святкує своє п’ятнадцятиріччя і запрошує старих і нових друзів провести чотири незабутніх вихідних дня на морському березі! Вашій увазі представлена ​​програма Koktebel Jazz Festival 2017. Мультиформатність стала головною концепцією Koktebel Jazz Festival 2017. У цьому році кількість фестивальних сцен збільшиться до п’яти, а музичних жанрів, представлених на фестивалі, стане ще більше. Це означає – ще більше музики, ще більше арту, ще більше нових відкриттів, цікавих фестивальних історій і нових друзів.

Також в цьому році Koktebel Jazz Festival презентує спеціальну програму, приурочену до святкування Дня Незалежності України. Тому 24 серпня офіційно оголошується на фестивалі Днем української музики! Вхід на концерти Open Stage і заходи ARTISHOCK – вільний.

24 серпня слухаємо «Музику Незалежності»

Nu Jazz Stage

Karl Frierson (GE) & Big Band Володимира Алексєєва (UA)

ManSound (UA)

Katya Chilly Group 432 Гц. (UA)

THMK Jazzy (UA)

The BЙО (UA)

Open Stage

Go-A

Колір

Мирослава Копинець

Сцена «Джаз і Море»

Роман Коляда з акустичною програмою Expectancy

Campfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Shustov

Super Dj Mavr

Votuma b2b Elijah

25 серпня

Nu Jazz Stage

Morphom (UA)

Red Snapper (GB)

Вагоноводів (UA)

Asian Dub Foundation (GB)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

Джазові стандарти і старовинні пісні Азії і України

Дует Назгуль Шукаєва (вокал) і Жанна Марчинського (віолончель)

Сampfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Mishukov

Поганий Dj Fozzy [ТНМК]

Elijah

26 серпня

Nu Jazz Stage

Big Second (UA)

The Elephants (UA)

Jay Jay Johanson (SE)

Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

«Джазові історії» Олексія Когана і Jazz in Kiev

Сampfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Magazine Dj’s

Votuma

27 серпня

Nu Jazz Stage

The Hypnotunez (UA)

MamaRika (UA)

ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS (LT)

Vivienne Mort (UA)

MARU (UA)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

Тріо Усеіна Бекірова

Campfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

The Stand Up

Magazine Djs

Shustov

Super Dj Mavr

Для того ж, щоб кожен гість Koktebel Jazz Festival 2017 запам’ятав його – Leo Burnett створять фільм. Кіно, головними героями якого стануть музика, море і все друзі фестивалю.