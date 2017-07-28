З 24 по 27 серпня Koktebel Jazz Festival голосно і весело святкує своє п’ятнадцятиріччя і запрошує старих і нових друзів провести чотири незабутніх вихідних дня на морському березі! Вашій увазі представлена програма Koktebel Jazz Festival 2017.Мультиформатність стала головною концепцією Koktebel Jazz Festival 2017. У цьому році кількість фестивальних сцен збільшиться до п’яти, а музичних жанрів, представлених на фестивалі, стане ще більше. Це означає – ще більше музики, ще більше арту, ще більше нових відкриттів, цікавих фестивальних історій і нових друзів.
Також в цьому році Koktebel Jazz Festival презентує спеціальну програму, приурочену до святкування Дня Незалежності України. Тому 24 серпня офіційно оголошується на фестивалі Днем української музики! Вхід на концерти Open Stage і заходи ARTISHOCK – вільний.
24 серпня слухаємо «Музику Незалежності»
Nu Jazz Stage
Karl Frierson (GE) & Big Band Володимира Алексєєва (UA)
ManSound (UA)
Katya Chilly Group 432 Гц. (UA)
THMK Jazzy (UA)
The BЙО (UA)
Open Stage
Go-A
Колір
Мирослава Копинець
Сцена «Джаз і Море»
Роман Коляда з акустичною програмою Expectancy
Campfire Stage
Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK
Acoustic / Dj
Special Stage
Shustov
Super Dj Mavr
Votuma b2b Elijah
25 серпня
Nu Jazz Stage
Morphom (UA)
Red Snapper (GB)
Вагоноводів (UA)
Asian Dub Foundation (GB)
Open Stage (програма ще формується)
Сцена «Джаз і Море»
Джазові стандарти і старовинні пісні Азії і України
Дует Назгуль Шукаєва (вокал) і Жанна Марчинського (віолончель)
Сampfire Stage
Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK
Acoustic / Dj
Special Stage
Mishukov
Поганий Dj Fozzy [ТНМК]
Elijah
26 серпня
Nu Jazz Stage
Big Second (UA)
The Elephants (UA)
Jay Jay Johanson (SE)
Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE)
Open Stage (програма ще формується)
Сцена «Джаз і Море»
«Джазові історії» Олексія Когана і Jazz in Kiev
Сampfire Stage
Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK
Acoustic / Dj
Special Stage
Magazine Dj’s
Votuma
27 серпня
Nu Jazz Stage
The Hypnotunez (UA)
MamaRika (UA)
ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS (LT)
Vivienne Mort (UA)
MARU (UA)
Open Stage (програма ще формується)
Сцена «Джаз і Море»
Тріо Усеіна Бекірова
Campfire Stage
Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK
Acoustic / Dj
Special Stage
The Stand Up
Magazine Djs
Shustov
Super Dj Mavr
Для того ж, щоб кожен гість Koktebel Jazz Festival 2017 запам’ятав його – Leo Burnett створять фільм. Кіно, головними героями якого стануть музика, море і все друзі фестивалю.