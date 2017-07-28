Телеканал СТБ / Koktebel Jazz Festival: програма заходу на 24-27 серпня 2017 року

Koktebel Jazz Festival: програма заходу на 24-27 серпня 2017 року

Телеканал СТБ

З 24 по 27 серпня Koktebel Jazz Festival голосно і весело святкує своє п’ятнадцятиріччя і запрошує старих і нових друзів провести чотири незабутніх вихідних дня на морському березі! Вашій увазі представлена ​​програма Koktebel Jazz Festival 2017.17795957_10154445099132322_7671477605319521223_nМультиформатність стала головною концепцією Koktebel Jazz Festival 2017. У цьому році кількість фестивальних сцен збільшиться до п’яти, а музичних жанрів, представлених на фестивалі, стане ще більше. Це означає – ще більше музики, ще більше арту, ще більше нових відкриттів, цікавих фестивальних історій і нових друзів.

Також в цьому році Koktebel Jazz Festival презентує спеціальну програму, приурочену до святкування Дня Незалежності України. Тому 24 серпня офіційно оголошується на фестивалі Днем української музики! Вхід на концерти Open Stage і заходи ARTISHOCK – вільний.

24 серпня слухаємо «Музику Незалежності»

Nu Jazz Stage

Karl Frierson (GE) & Big Band Володимира Алексєєва (UA)

ManSound (UA)

Katya Chilly Group 432 Гц. (UA)

THMK Jazzy (UA)

The BЙО (UA)

Open Stage

Go-A

Колір

Мирослава Копинець

Сцена «Джаз і Море»

Роман Коляда з акустичною програмою Expectancy

Campfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Shustov

Super Dj Mavr

Votuma b2b Elijah

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25 серпня

Nu Jazz Stage

Morphom (UA)

Red Snapper (GB)

Вагоноводів (UA)

Asian Dub Foundation (GB)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

Джазові стандарти і старовинні пісні Азії і України

Дует Назгуль Шукаєва (вокал) і Жанна Марчинського (віолончель)

Сampfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Mishukov

Поганий Dj Fozzy [ТНМК]

Elijah

26 серпня

Nu Jazz Stage

Big Second (UA)

The Elephants (UA)

Jay Jay Johanson (SE)

Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

«Джазові історії» Олексія Когана і Jazz in Kiev

Сampfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

Magazine Dj’s

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27 серпня

Nu Jazz Stage

The Hypnotunez (UA)

MamaRika (UA)

ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS (LT)

Vivienne Mort (UA)

MARU (UA)

Open Stage (програма ще формується)

Сцена «Джаз і Море»

Тріо Усеіна Бекірова

Campfire Stage

Фестиваль сучасного мистецтва ARTISHOCK

Acoustic / Dj

Special Stage

The Stand Up

Magazine Djs

Shustov

Super Dj Mavr

Для того ж, щоб кожен гість Koktebel Jazz Festival 2017 запам’ятав його – Leo Burnett створять фільм. Кіно, головними героями якого стануть музика, море і все друзі фестивалю.

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