Коли День Незалежності України в 2017 році? Відповідь на це питання дуже багато хто шукає в інтернеті, не дивлячись на те, що дата святкування не змінюється з року в рік. День Незалежності України відзначається 24 серпня. У 2017 році свято випадає на четвер, що спричинить за собою додатковий вихідний день. Детально про вихідні в серпні 2017 року ми вже розповідали, а зараз – пропонуємо вам історію виникнення Дня Незалежності України.

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Вперше День незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – у річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.»

Однак пізніше виникла необхідність перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Після він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. З тих пір Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

У 2017 році нашій країні виповниться 26 років. На честь свята у Києві пройде парад військ, а у великих містах України плануються різні урочистості. Традиційно цей день буде вихідним по всій країні.