Дієта з кавуна для схуднення влітку незамінна. З її допомогою за кілька днів можна втратити до 5 кілограм. Чи всім можна використовувати кавунову дієту для схуднення, яка користь і шкода від такого харчування, а також меню кавунової дієти ви знайдете нашому матеріалі.

Читайте також: Клубничная диета: показания, противопоказания, меню

Користь

Кавун – відмінний продукт для схуднення, він низькокалорійний, вбиває почуття голоду, добре впливає на роботу нирок і, крім того, неймовірно смачний.

Лікарі радять хоча б раз на тиждень влаштовувати собі розвантажувальний день і вживати в їжу виключно кавун. Такі дні стануть відмінною профілактикою для ниркових захворювань.

Крім того, кавун – прекрасний засіб від депресії завдяки вмісту цитрулліна.

За рахунок вмісту пектинів та клітковини, кавун знижує рівень холестерину в крові, як наслідок – це відмінний профілактичний засіб серцево-судинних захворювань і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

В одному кілограмі кавунової м’якоті – всього 400 ккал.

Також кавун зволожує шкіру і продовжує молодість.

Важливо розуміти, що при кавуновій дієті вага йде не за рахунок втрати зайвих жирових відкладень, а завдяки виведенню зайвої рідини з організму.

Протипоказання

Варто відзначити, що кавунова дієта монопродуктова та жорстка. Це означає, що перш ніж сісти на неї необхідно перевірити реакцію свого організму на цей продукт. Крім того, вона не підійде людям з шлунково-кишковими захворюваннями, цукровим діабетом та алергією. Навіть якщо у вас відсутні ці протипоказання, а ви на якийсь день схуднення відчуєте хворобливі відчуття – негайно припиніть цю дієту.

У період кавунової дієти безглуздо займатися спортом – через низький споживання калорій ваші зусилля не будуть результативними.

Меню кавунової дієти

Дієта розрахована на 5 днів. Протягом цього часу важливо виключити всі продукти харчування окрім кавунів. Існує обмеження по кількості споживаної ягоди – 1 кг кавуна на 10 кг ваги. Вам буде легше, якщо на цей період, ви перестанете готувати і зведете до мінімуму будь-який контакт з іншими продуктами. Пити можна тільки негазовану воду і зелений чай.

Другий варіант дієти – додати до кавунів ще по 2 шматочки житнього хліба в день. У такому варіанті дієту можна продовжити до 10 днів, але не довше.

Читайте також: Черешневая диета: как похудеть с помощью ягоды