5-6 серпня в Харкові відбудеться відкриття АРТ-пікніка Слави Фролової – соціального парку культури, мистецтв і здорового способу життя. Місце зустрічі – Фельдман Екопарк. Якщо ви хочете приєднатися до проекту в якості куратора, волонтера, музиканта або учасника – заповніть анкету нижче.

Не одне літо АРТ-ПІКНІК радував киян і гостей міста в Пушкінському парку, пізніше відкрився в Одесі і Рівному, а тепер соціально-культурний проект буде і в Харкові!

АРТ-ПІКНІК – це місце, в якому приємно проводити час як дорослим, так і дітям. Ви можете відвідати цікаві заходи, отримуючи багато нової інформації, пов’язаної з українською культурою і мистецтвом. Приєднатися до команди може кожен, для цього необхідно заповнити анкету:

Куратор: https://goo.gl/xnSqKx

Музикант: https://goo.gl/JwhiLG

Учасник: https://goo.gl/LhBCZg

Волонтер: https://goo.gl/Groyod

Вас чекає: виступи українських груп і виконавців, кінопокази під відкритим небом, вулична бібліотека і затишні місця для читання, пізнавальні лекції, художня майстерня, зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи для дітей і дорослих, фотосушка, йога під спів птахів, спортивні активності, арт терапії – це спільний формат для відпочинку, спілкування, обміну досвідом, знаннями і хорошим настроєм.

У Харкові проект буде працювати в серпні-вересні в форматі вікендів. Вхід безкоштовний як для дітей, так і для дорослих! Приходь, щоб побачити, як можна створити місце щастя для себе своїми руками!