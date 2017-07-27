Нещодавно фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася своїми сімейними фотографіями у соціальній мережі Instagram і показала сина Даню, який значно підріс.

Когда пытаешься сделать удачное фото, но ему интересней “мама, мууууу”! #Даня #Вал #бизон Публикация от Julia Sanina (@the_hardkiss) Июл 24 2017 в 11:20 PDT

У листопаді синові Юлії Саніної та бас-гітариста The Hardkiss Вала Бебко виповниться два рочки. За цей час зіркова пара нечасто тішила шанувальників знімками малюка у соціальних мережах. На цей раз рок-музиканти поділилися фото, на яких обличчя дитини все одно не розгледіти. Під одним фото, де хлопчик позує на руках у батька, відвернувшись від камери, Юлія Саніна написала: «Коли намагаєшся зробити вдале фото, але йому цікавіше« мама, мууууу».

Малюк виявився непосидючим і у маминих руках. На іншому знімку Юлія тримає маленького Даню під час святкування дитячого дня народження у друзів.

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Хороших выходных!)) Публикация от Julia Sanina (@the_hardkiss) Июл 22 2017 в 11:36 PDT

Підписувачі зіркової пари помітили, що хлопчик значно підріс і залишили масу приємних коментарів під постами рокерів.