Напевно ви чули, що на звичайних українських монетах можна пристойно заробити. Які монети несподівано принесуть вам великий прибуток, де продати українські монети та хто оцінить їх гідно? Всі подробиці – в нашому матеріалі.

Як виявилося, для того, щоб виручити за копійки гарненьку суму, не обов’язково розшукувати гроші старовинного зразка. Досить переглянути дріб’язок, що завалявся. Так, ви зрозуміли правильно! Це той самий випадок, коли знахідки в кишенях старих курток або скарбничках можуть поповнити ваш бюджет на тисячі гривень.

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Які українські монети входять до списку продаваних?

Дійсно, за монети з певним номіналом та роком випуску нумізмати готові пристойно розщедритися. Які монети користуються попитом та за скільки їх можна продати (орієнтовно):

– 1 копійка 1992 року – 150 грн.

– 1 копійка 1996 року – 250 грн.

– 2 копійки 1993 року – 500 грн.

– 2 копійки 1996 року – 300 грн.

– 5 копійок 2001 року – 250 грн.

– 10 копійок 1992 року – 600 грн.

– 25 копійок 1995 року – 600 грн.

– 25 копійок 2001 року – 300 грн.

– 50 копійок 1996 року – 400 грн.

– 50 копійок 2001 року – 300 грн.

– 50 копійок 2003 року – 600 грн.

– 1 гривня (монета) 2008 року – 200 грн.

– 1 гривня (монета) 1992 року – 4000 грн.

Де продати українські монети?

Якщо знайти підходящі монети вдалося – можна переходити до продажу. Зробити це можна через інтернет: подати оголошення на сайти колекціонерів, до спільноти (соціальні мережі), виставити на сайті продажу або ж зустрітися з нумізматом особисто.

Зауважимо, для того, щоб продати монети за максимальною ціною, не варто погоджуватися на перші пропозиції. Багато колекціонерів перепродують монети, купуючи їх дешевше. Зачекайте мінімум 2-3 дні, та тільки потім прийміть остаточне рішення.

Сподіваємося, ми допомогли вам розібратися, як та де продати українські монети, а також поповнити сімейний бюджет. Дізнайтеся ще більше рад з продажу монет у нашому відео.