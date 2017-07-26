Сьогодні, 26 липня, учасник Національного відбору «Євробачення-2017», талановитий музикант і саунд-продюсер Rozhden потішив шанувальників довгоочікуваним кліпом на пісню «Піна». Нова відеоробота, а також слова зворушливої ​​композиції вже на нашому сайті!

Кліп «Піна» знятий в рідному місті музиканта – Одесі. Нічні вулиці особливого для Рождена міста і стали локацією для зйомки відеороботи.

Як відзначив сам Рожден, в «Піні» він втілив історію про взаємини двох людей, які не можуть бути разом з певних причин. А головною причиною є внутрішня боротьба.

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Режисером відеороботи став Ігор Царенко.

«Ми так часто залишаємося пов’язаними нитками причетності і почуттів з тими, кого любили. Залишаючись в полі зору, але розділені простором, ми тягнемося душею до душі і, лише позбувшись его, кинувши його до вогнища метушні, ми знаходимо чисте кохання і справжніх себе», – розповів він.

Відзначимо, зйомки кліпу тривали 27 годин! Стільки часу знадобилося творцям, щоб вразити шанувальників творчості Рождена.

Насолоджуйтеся «Піною» разом з нами і прямо зараз!

Текст пісні:

Не забирай себя до тех пор, пока мы вместе.

Я твой тайный фанат, премии важно получить.

Но если я потеряю тебя, пулю от сердца в сердце мы прячем по углам.

Тайным деньгам не найдем покоя пока ты дома.

Зачем ты ходишь по пятам?

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Брось или не брось, поздно молчать ты как всегда сейчас.

Или никогда, но я сам по себе быть не привык.

Закрывай все двери, но, знаешь, там не верят.

В нас не верит небо, я помню берег, я помню время.

Зачем ты ходишь по пятам?

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.