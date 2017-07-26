Новий телесезон на СТБ потішить глядачів не тільки прем’єрами улюблених проектів, але й новинками. Однією із них стане серіал «Тато Ден». Коли відбудеться довгоочікувана прем’єра, хто зіграє головні ролі та яку історію втілять актори? Читайте в матеріалі!

Зовсім скоро на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Тато Ден», який виходитиме з понеділка по п’ятницю о 19:00. Першу серію в ефірі покажуть вже 28 серпня.

Сюжет драми з елементами комедії захопить в лічені хвилини, примушуючи переживати й тішитися за долі персонажів:

Роман Дена і Тіни починався як «секс на одну ніч». Ден – справжній пестунчик долі. Йому 24, він красивий і дотепний, успіх в жінок сприймає як щось належне і ніколи не зав’язує серйозних стосункiв. Тіні – 39, вона реалiзувалася як бізнес-леді і мати трьох дітей. Вони познайомилися при нестандартних обставинах, але з цілком стандартним продовженням: побачення, секс, ніяких зобов’язань… Це повністю влаштовує обох до того моменту, доки Ден раптом не усвідомлює, що по вуха закохався. Але чи зможе головний герой стати вітчимом для трьох дітей Тіни? Як бути з їхньою бабусею, яка негайно зненавиділа «молокососа»? Якою буде реакція близьких Тіни на такий очевидний мезальянс? І що відчує головна героїня, в один прекрасний день дізнавшись, що мати Дена була її шкільною подружкою?

У ролях: Наталя Ноздріна, Стас Тiкунов, Людмила Загорська, Тетяна Орлова, Олексій Щуплєцов, Дар’я Трегубова, Микита Тарасов, Лаша Рамішвілі, Олексій Нагрудний, Катерина Вайвала, Олеся Гайова, Ярослава Гуменюк, Вероніка Лук’яненко, Євген Лебедин.

Режисери: Христина Сиволап, Ірина Громозда

Оператори: Олексій Назарук, Сергій Крутько

Продюсери: Віктор Мирський, Андрій Ризванюк

Креативнi продюсери: Олеся Лук’яненко, Олексій Сахалтуєв

Не пропустіть прем’єру серіалу «Тато Ден» 28 серпня, о 19:00, на СТБ!