Ви любите писати і жартувати, але ніколи не робили ні те, ні інше професійно? Тоді записуйтеся на безкоштовні курси сценаристів серіалу «Коли ми вдома» і вже через три місяці ви зможете стати частиною команди Vaverka Production! «Якщо у тебе відмінне почуття гумору, ти прагнеш реалізувати свій потенціал, маєш досвід написання сценаріїв комедійних скетчів / мініатюр / серіалів / фільмів і хочеш знайти своє місце на сценарному ринку України, стань учасником нашої школи, пройди тримісячне безкоштовне навчання від креативної команди ситкому «Коли ми вдома», в процесі навчання напиши свою серію для проекту і продай її телеканалу СТБ. Кращі сценаристи за підсумками школи стануть частиною команди Vaverka Production і продовжать роботу над проектом у складі компанії», – йдеться у зверненні.

Ну що, зважилися? Не витрачайте час даремно, краще напишіть парочку скетчів З усіх питань звертайтеся до Даші Нечай.

До слова, раніше стало відомо, що в новому сезоні скетчком перетвориться на повноцінний комедійний серіал «Коли ми вдома. Нова історія». Телешоу виходитиме з понеділка по п’ятницю, а значить – роботи для сценаристів буде багато! Не пропустіть першу серію 18 вересня в 19:00 на СТБ!