Літо – це той час, коли люди відпочивають і набираються сил та наснаги для подальших звершень, а гарними компаньйонами у цьому можуть стати кращі книги для саморозвитку. Ми пропонуємо п’ять видань, які допоможуть змінити ваше життя вже цього літа!

Марі Кондо «Викинь мотлох із життя» Марі Кондо – є власницею успішного бізнесу в Токіо й допомагає клієнтам перетворювати їхні занедбані будинки на простір краси, спокою та натхнення. За версією The Times, Марі названо однією зі ста найвпливовіших людей світу у 2015 році. Її книжка написана на основі авторського методу прибирання вже перекладена на 40 мов по всьому світові й продано накладом більше 3 мільйонів примірників.

Втомилися від звичайного прибирання? За методом КонМарі ви приберете раз і ­назавжди! Він не зводиться до набору правил, як сортувати та зберігати речі. Це інструкція зі способу мислення, яка допоможе вам навести лад у домі та в житті й ніколи не повертатися до безладу! Позбавитися можна не лише непотрібних речей, а й зайвих зв’язків і кілограмів! Зміни мислення – зміни життя!

Роберт Чалдіні «Переконання: революційний метод впливу на людей» Доктор Роберт Чалдіні присвятив свою кар’єру вивченню науки впливу й завоював репутацію міжнародного експерта в галузі переконання та ведення переговорів. Наразі він почесний професор психології і маркетингу Університету штату Аризона, а також президент міжнародної консалтингової фірми, що надає послуги в сфері стратегічного планування та навчає мистецтва переконливого ведення переговорів. Найвідоміша книжка класика жанру — «Психологія впливу» вже 30 років має найвищий рейтинг серед бізнес-книжок на Amazon.

У своїй новій книжці «Переконання: революційний метод впливу на людей» автор, використовуючи поєднання серйозного наукового дослідження і доступності, відкриває секрет ефективного переконання: важливо не те, що саме ви говорите, а момент перед висловленням головної думки. Оптимальне переконання досягається тільки завдяки ефективному попередньому вмовлянню. Не слід змінювати позицію слухача або ставити під сумнів його досвід. Головне — переспрямувати увагу аудиторії перед відповідною дією. Автор ілюструє, як спритне перемикання уваги приводить до успішного попереднього вмовляння, після чого цільова аудиторія готова сказати «так».

Джен Сінсеро «Крутість тобі личить: як перестати сумніватися в собі й почати жити на повну» Джен Сінсеро – автор бестселерів та успішна тренерка, котра допомогла чималій кількості людей змінити особисте та професійне життя завдяки приватним заняттям, публічним виступам, рекламним проспектам, продуктам та книжкам. Вона виступала на сценах по всьому світу й тренувала справжніх супер-героїв, допомагаючи своїм клієнтам побудувати бізнес-мрії, стати авторами бестселерів The New York Times, укладати ділові угоди на мільйон доларів, знайти свою споріднену душу.

Ти досі скиглиш, що твоє життя нудне і позбавлене сенсу? При цьому ти й пальцем не поворушив задля здійснення мрії. А вона успішна і щаслива: мандрує світом і насолоджується власним життям. Їй не байдуже, що ти досі вперто марнуєш своє. Джен Сінсеро доводить: будь-хто здатен досягти успіху, адже те, чого ти прагнеш, для тебе вже давно існує. І щоб отримати бажане, достатньо змусити себе зробити лише одну просту річ: ти маєш не просто ЗАХОТІТИ змінити своє життя, а ВИРІШИТИ його змінити. У цьому виданні ще чимало порад – простих і практичних, а подекуди й зухвалих та неочікуваних.

Мік Вікінг «Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи» Данію часто називають країною, де живуть найщасливіші люди у світі. І все це завдяки хюґе. Особлива життєва філософія, що допомагає створити атмосферу спокою, тепла й гармонії та вчить радіти життю, навіть коли за вікном жахлива погода, день неймовірно короткий, а на роботі нескінченний потік завдань.

Як тільки не тлумачили хюґе: від «мистецтва створення затишку», «душевності», «насолоди від речей, що заспокоюють» до «какао під запалені свічки». Та хто може стати кращим провідником у всьому, що пов’язане з хюґе, ніж Мік Вікінґ? Мік — засновник і керівник Інституту дослідження щастя в Копенгагені, що роками досліджує данське життя.

У чому ж секрет цього магічного інгредієнта, який робить данців найщасливішою нацією в світі? Як пов’язані хюґе і щастя? Дізнайтеся суть особливого життєвого тренду безтурботних данців і змінюйте своє життя на найкраще.

Еріх Фромм «Мистецтво любові» «Мистецтво любові» — справжній шедевр психології, що сягає таємниць найзворушливішого людського почуття — любові… Геніальний німецький філософ і психоаналітик, один із засновників неофрейдизму та фрейдо-марксизму Еріх Фромм шукає рішення найактуальніших проблем…

Чи є любов почуттям, яке може опанувати кожен? Або ж це складне мистецтво, осягнути яке здатна лише зріла особистість? Чи насправді любов — результат плідної праці та неабияких зусиль? Книжка торкається навіть найдрібніших духовних проблем людини й досліджує різні форми прояву почуттів… Незвичайні відкриття, факти й приклади надихають своєю практичністю та точністю й навчать проаналізувати своє життя.

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