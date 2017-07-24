Аби зібратися веселою компанією і влаштувати свято – привід не потрібен! Однак кінець сонячного липня підготував чимало подій, які допоможуть перетворити звичайний день на яскравий спогад. Які ж свята чекають на нас на цьому тижні – з 24 по 30 липня 2017 – читайте у нашому матеріалі.

24 липня

Сьогодні дивовижний день! 24 липня святкові тости вимовляють на честь флористів і кадастрових інженерів.

Також сьогодні День народження розчинної кави, День святої рівноапостольної княгині Ольги та навіть День забуття.

У деяких країнах 24 липня – червоний день календаря. В Еквадорі відзначають День Симона Болівара, а у Вануату – День Дітей.

25 липня

Сьогодні значуща дата для всіх шанувальників творчості Володимира Висоцького. 25 липня – День пам’яті великого радянського поета, актора і автора геніальних пісень.

Також сьогодні День Святого Христофора – покровителя автомобілістів і дорожньої поліції. У Білорусі ж відзначають День пожежної служби, а у Тунісі – День республіки.

Цього літнього дня можна побалувати себе смачненьким на честь Дня пошуку нових смаків і запахів! Погодьтеся, це відмінний привід спробувати щось уперше.

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26 липня

Любите загадувати загадки? Тоді сьогодні – ваш день. Так-так, 26 липня відзначається День загадування загадок. Більш того, якщо ви давно не наважувалися на екстремальний вчинок – зробіть це у свято, а саме у День парашутиста.

Сьогодні також День незалежності на Мальдівах і в Ліберії та День національного повстання на Кубі, а в США відзначають День ФБР.

27 липня

Сьогодні чудова нагода на день перервати свою дієту або просто знову насолодитися смаком соковитого і в той же час хрусткого гамбургера! А все тому, що 27 липня 1900 року ресторатор Луї Лессі вперше приготував цей епохальний смаколик, чим ознаменував День народження гамбургера.

Ця дата також відзначається у Фінляндії усіма любителями поспати, сьогодні у фінів – День соні. Чудовий видається четвер, чи не так?

28 липня

П’ятниця є пятница! І сьогодні будуть слухати привітання на свою адресу представники відразу декількох професій, адже 28 липня – День PR-фахівця та Міжнародний день системного адміністратора. Це день радісний і для християн. Сьогодні відзначається День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та День Хрещення Русі.

У десятках країн 28 липня люди об’єднуються, щоб підвищити обізнаність громадськості про страшну хворобу – гепатит. У Всесвітній день боротьби з гепатитом проводять сотні заходів і лекцій про цей вірус і його небезпеку.

29 липня

29 липня – день для любителів пригод, точніше – День повертання наліво. Як саме відзначати це жартівливе свято невідомо, але повернути за новий поворот варто. Також сьогодні вже сьомий рік поспіль відзначають Міжнародний день тигра і привертають увагу до проблеми популяції цих тварин.

30 липня

Якщо ви давно не проводили літній день з друзями, то найкращий привід зібратися душевної компанією сьогодні у Міжнародний день дружби. Відзначити можна, випивши парочку коктейлів, адже 30 липня День кольорових напоїв.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми й уряди, волонтери та громадські організації в усіх куточках світу нагадують про цю жахливу глобальну проблему сучасного світу.