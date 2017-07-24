24 липня 2017 року відзначається День святої рівноапостольної княгині Ольги, яка багато зробила для прийняття християнства на Русі. Історію княгині Ольги, а також що треба робити 24 липня в День Ольги – читайте в нашому матеріалі.

Історія

Точна дата народження Княгині Ольги невідома. З літописів можна дізнатись, що народилась вона недалеко від Пскова, і ім’я у неї було Хельга, що в перекладі означає “священна”. Одна з перших згадок в про майбутню княгиню – весілля Ольги з Київським князем Ігорем. Про їх знайомство та любов навіть зберегіся відомий переказ:

Ігор, бажаючи перебратися через річку, побачив човен і покликав весляра до себе. Коли човен підплив до берега, князь побачив в ньому надзвичайної краси дівчину – це була Ольга. Вона переправила його на інший берег і вони розлучилися, але князь так і не зміг забути розумних промов і прекрасного обличчя дівчини. Коли прийшов час одружуватися, Ігор захотів, щоб його дружиною стала саме та дівчина і відправив за нею гінців до Псковської області. Так Ольга стала Київською княгинею. Незабаром у них народився син Святослав.

Протривав їх шлюб не довго, адже незабаром Князя Ігоря вбили древляни. Саме в цей момент Княгиня Ольга показала себе як жорсткий, хитрий політик та вмілий воєначальник. Після того, як древляни вбили Ігоря, їх правитель запропонував Ользі вийти за нього заміж, на що Ольга нібито погодилася. А коли посли прибули до Києва, вона наказала закопати їх живцем. Коли Ольга вирушила на могилу чоловіка на землі древлян – вона привела з собою військо, яке вбило 5 тисяч людей. Решта села Княгиня наказала спалити, а людей, що вижили продати в рабство. Формально в цей час влада належала вже її синові Святославу, але фактично Київською Руссю управляла вона.

При Княгині Ользі провели адміністративну реформу і розробили систему оподаткування. Саме вона стає засновницею кам’яного будівництва на Русі, а на той момент це небувале нововведення. Під час її правління також встановлюються межі кордону Київський Русі.

Чому Княгиня Ольга вважається святою?

В середині 10 століття, Ольга знайомиться з християнством і знаходить в цьому мудрість і заспокоєння. Її вважають покровителькою християнської віри – вона стала проповідувати християнське вчення на Русі, звернула у віру багатьох людей, і саме за її правління починають будувати храми і знищувати язичницьку символіку.

Свята Ольга вважається покровителькою милосердя, адже вона допомагала добрим і карала злих, була щедрою до бідних.

Хрестили її в столиці Візантії – Константинополі. При хрещенні їй дали ім’я Олена, так як імені Ольга не було в християнській вірі.

Що просять у Святої Ольги?

До ікон Святої Ольги моляться про втіху вдови, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя. Їй моляться, щоб уберегти себе і дітей від біди, а також про повернення чоловіка в сім’ю. Крім того, їй моляться про зміцнення новонавернених християн.Свято Ольга також вважається заступницею матерів синів і вдів.

Прикмети на День Святої Ольги

У цей день всім хто носить ім’я святої необхідно сходити до церкви і схилитися іконі своєї наставниці.

Є повір’я, що 24 липня настає час жнив та гроз. У цей день Святій Ользі моляться, аби вона послала гарну погоду і допомогла скоріше закінчити жнива.

Дощі в цей день обіцяють хороший улов рибалкам. Існує навіть народне прислів’я: “Грім прогримів – буде добре риба ловитися”. А якщо на день Святої Ольги погода сонячна – хлібороби можуть очікувати багатий врожай.