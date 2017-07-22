Мед – джерело вітамінів не тільки для всього організму, але і для шкіри. Чим корисна медова маска для обличчя, а також покроковий рецепт маски для обличчя з медом – в нашому матеріалі.

Маски для обличчя, до складу яких входить мед, є одними з найефективніших і корисних. Таку поживну суміш легко приготувати в домашніх умовах. Вона забезпечить шкірі зволоження, позбавить від дрібних зморшок, зробить більш пружною і сяючою.

Протипоказань для такої процедури ви практично не знайдете. Єдине – чутливість до інгредієнтів, що входять до складу маски.

Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами медових масок для обличчя:

1. Маска для обличчя з медом і вівсяними пластівцями. Всього 2 інгредієнти забезпечать приголомшливий результат. Приготувати таку суміш простіше простого: відваріть 2-3 ст.л вівсяних пластівців, як тільки вони охолонуть – змішайте з 1-2 ч.л меду. Перемішайте до однорідної консистенції і нанесіть на чисте обличчя. За 15 хвилин змийте теплою водою.

2. Маску для обличчя з меду і яєць можна адаптувати, враховуючи ваші особливості. Якщо ви власниця жирної шкіри – підійде маска для обличчя з меду і білка: білок одного яйця збийте в піну, змішайте з 1 ст.л меду і доведіть до однорідної маси. Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте водою.

Підтягнути і забезпечити гарний колір обличчя допоможе медова маска з жовтком: жовток одного яйця змішайте з 1 ст.л меду, ретельно перемішайте інгредієнти. Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте теплою водою.

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3. Маска для обличчя з медом і картоплею усуне невеликі зморшки, зробить шкіру ніжною і гладенькою. Відваріть одну картоплину, як тільки вона охолоне до кімнатної температури – натріть на дрібній тертці. Додайте 1 ст.л. меду і змішайте інгредієнти до однорідної маси. Нанесіть на обличчя на 20 хвилин, а після – змийте водою.

Щоб результат був максимально ефективним, пам’ятайте про прості правила:

– Наносьте маску тільки на очищене обличчя.

– Перевіряйте чутливість до інгредієнтів суміші (кілька крапель нанесіть на внутрішню частину зап’ястя і простежте за реакцією шкіри впродовж 30 хвилин).

– Після завершення процедури зволожте обличчя кремом.

Тепер ви знаєте, як зробити медову маску для обличчя в домашніх умовах. Лише кілька процедур, і перші результати вас приємно здивують.