Український рок-гурт The Hardkiss представив новий трек і відео під назвою «Журавлі». Пісня, написана фронтвумен Юлією Саніною, розповідає про її інтимну жіночу історію.
Пісня «Журавлі» була написана Юлією у гастролях, у готельному номері під гітару.
«Я так часто пишу про драми, а тут мені захотілося створити світлу пісню, захотілося світлої ніжності. Ця пісня не схожа на те, що ми робили раніше. Я сумнівалася, чи візьмемо ми її в роботу. Але реакція Вала, хлопців-музикантів і всіх наших друзів на «Журавлі» була настільки зворушливою, що сумнівів не залишилося», – поділилася фронтвумен The Hardkiss.
Слова пісні «Журавлі» The Hardkiss:
Текст: Юлія Саніна
Музика: Юлія Саніна, Вал Бебко
Стань зі мною в білий танець
Стань
Чорний колір – то моя вуаль
Я дозволю, знай,
Зазирнути під мою вуаль
Там журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль
У синіх моїх очах
Буду тінню
Ти світанком будь
В моїх стінах мальви зацвітуть
І згадаю, знай
Наші ночі чорні, як вуаль
А журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль
І немає нікого окрім нас
Зупиняється в ці хвилини час
І спогад той живе неначе птах
У синіх моїх очах
При записі пісні гурт вирішив зберегти первісну атмосферу мінімалістичності – музиканти зробили акцент на голосі та мелодії.
Режисером відеороботи виступив бас-гітарист і чоловік Юлії Саніної – Вал Бебко.
«Ми знімали такі акустичні історії на самому початку нашого творчого шляху. Повернулися до цього формату, оскільки тут він найбільш доречний. Ніщо не відволікає від пісні, виконавця і переживань. Особисто для мене ч/б і акцент на очах Юлі – це найкрутіша і найбільш улюблена атмосфера», – зазначив він.
Дивіться прем’єру відео «Журавлі» від The Hardkiss вже зараз!