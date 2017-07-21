Український рок-гурт The Hardkiss представив новий трек і відео під назвою «Журавлі». Пісня, написана фронтвумен Юлією Саніною, розповідає про її інтимну жіночу історію.

Пісня «Журавлі» була написана Юлією у гастролях, у готельному номері під гітару.

«Я так часто пишу про драми, а тут мені захотілося створити світлу пісню, захотілося світлої ніжності. Ця пісня не схожа на те, що ми робили раніше. Я сумнівалася, чи візьмемо ми її в роботу. Але реакція Вала, хлопців-музикантів і всіх наших друзів на «Журавлі» була настільки зворушливою, що сумнівів не залишилося», – поділилася фронтвумен The Hardkiss.

Слова пісні «Журавлі» The Hardkiss:

Текст: Юлія Саніна

Музика: Юлія Саніна, Вал Бебко

Стань зі мною в білий танець

Стань

Чорний колір – то моя вуаль

Я дозволю, знай,

Зазирнути під мою вуаль

Там журавлі летять у синю даль

І знають вони,

Де є моя і де твоя печаль

У синіх моїх очах

Буду тінню

Ти світанком будь

В моїх стінах мальви зацвітуть

І згадаю, знай

Наші ночі чорні, як вуаль

А журавлі летять у синю даль

І знають вони,

Де є моя і де твоя печаль

І немає нікого окрім нас

Зупиняється в ці хвилини час

І спогад той живе неначе птах

У синіх моїх очах

При записі пісні гурт вирішив зберегти первісну атмосферу мінімалістичності – музиканти зробили акцент на голосі та мелодії.

Режисером відеороботи виступив бас-гітарист і чоловік Юлії Саніної – Вал Бебко.

«Ми знімали такі акустичні історії на самому початку нашого творчого шляху. Повернулися до цього формату, оскільки тут він найбільш доречний. Ніщо не відволікає від пісні, виконавця і переживань. Особисто для мене ч/б і акцент на очах Юлі – це найкрутіша і найбільш улюблена атмосфера», – зазначив він.

Дивіться прем’єру відео «Журавлі» від The ​​Hardkiss вже зараз!

