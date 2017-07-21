Вчора 20 липня фронтмен групи Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки. ЗМІ повідомляють, що 41-літній музикант повісився у власному будинку в Лос-Анджелесі. Linkin Park – одна з найпопулярніших груп XXI століття. За 21 рік існування рокери випустили 7 студійних альбомів і не раз очолювали музичні чарти. Для шанувальників колективу смерть Честера стала шокуючою втратою, адже Linkin Park можна по праву назвати легендарною групою. Ми вирішили пригадати історію життя Честера Беннінгтона і кращі треки команди, які в різні часи грали в наших плеєрах. Честер народився 20 березня 1976 року в США. Уже в підлітковому віці хлопець збив свою першу рок-групу Grey Daze, але через постійні сварки команда розпалася. Як це прийнято в легендах про виконання американської мрій, майбутня зірка сцени став офіціантом в Burger King, щоб хоч якось заробити собі на життя. Там же він познайомився з Майком Шінодом, який покликав його грати в групу Xero. Пізніше колектив був перейменований в Linkin Park і з цього моменту почалася його історія. Дебютний лонгплей «Hybrid Theory» вийшов в 2000 році. Диск став платиновим, а за композиції «In the End» і «Crawling» починаюча група отримала «Греммі».



Навіть якщо ви ніколи не слухали Linkin Park, є одна пісня, під яку точно танцювали на шкільних дискотеках у школі. «Numb» – легендарний хіт другого і не менш успішного альбому «Meteora», який вийшов в 2003 році. У ньому також були композиції «Somewhere I Belong», «Faint» і «Breaking The Habit».





2007- «Minutes to Midnight», 2010 – «A Thousand Suns», 2012 «Living Things», у 2014 «The Hunting Party», а в травні 2017 го відбувся реліз «One More Light».





У травні нинішнього року близький друг Честера – фронтмен групи Soundgarden Кріс Корнелл пішов із життя, музикант повісився. Беннінгтон наклав на себе руки в його день народження. У фронтмена групи Linkin Park залишилися дружина і 6 дітей.

У день смерті Честера Linkin Park випустили кліп «Talking To Myself». Відео опубліковане на YouTube 20 липня, зібрало 5,68 мільйона переглядів. У ролику показані виступи Linkin Park, робота групи в студії і моменти з особистого життя музикантів.

