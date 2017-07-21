Тріщини на п’ятах – не найприємніша, але дуже поширена проблема. Чому тріскаються п’яти і як з цим боротися? Дізнайтеся відповіді в нашому матеріалі!

Про ніжні та гладенькі ніжки мріє кожен, особливо влітку – в сезон відкритого взуття. Тріщини на п’ятах не тільки псують загальний зовнішній вигляд. Крiзь них, разом з пилом, проникають мiкроби, викликаючи тим самим запальні процеси.

Читайте також: Ексклюзив! Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома!

Може здатися, що існує одна причина огрубілої шкіри стоп – надмірна сухість, але це помилка. Причини можуть критися набагато глибше – у стані організму, а також ряді інших моментів:

1. Грибкові захворювання. У такому випадку варто обов’язково проконсультуватися з лікарем. Фахівець допоможе визначитися з методом лікування інфекції або ж її наслідками. Особливу увагу варто приділити питанню, якщо тріщини для вас – явище постійне.

2. Незручне взуття. Неправильно підібране взуття часто стає причиною сухості і тріщин на шкірi ніг, появи мозолів, а також деформації стопи. Щоб ваші ноги не потіли і не травмувалися, намагайтеся вибирати зручне взуття з натуральних матеріалів. Також відмовтеся від синтетичних шкарпеток.

3. Дефіцит вітамінів у організмі. Цей пункт має велике значення, адже нестача вітамінів легко може спровокувати сухість і тріщини шкіри. Найчастіше, страждає і шкіра рук, обличчя, волосся і нігті.

4. Вікові зміни. З віком змінюється процес обміну речовин. Шкіра стає менш еластичною – це нормально. В цьому випадку, потрібно більше уваги в доглядi за ніжками і профілактика появи тріщин.

5. Відсутність догляду за шкірою стоп. Для того, щоб зберегти здоров’я і красу п’ят, за ними слід систематично доглядати – очищати, зволожувати і живити.

Також зберегти ніжну шкіру на п’ятах допоможуть прості правила:

– Щоденна гігієна – правило №1. Обов’язково очищайте стопи від бруду і пилу.

– Своєчасно звертайтеся за медичною допомогою. Проконсультувавшись з лікарем, ви дізнаєтеся справжню причину появи тріщин у вашому випадку, а також оптимальний метод лікування.

Читайте також: Як робити необрізний педикюр: покрокова інструкція

– Робіть ванночки для ніг з морською сіллю. Розпарені стопи, за допомогою пемзи, очищайте від ороговілих частинок шкіри, а після – зволожуйте кремом для ніг.

– Масаж стоп. Легкий масаж в кінці дня зi зволожуючим кремом – чудовий варіант для профілактики огрубілої шкіри п’ят.

– Слідкуйте за чистотою устілок, періть їх і просушуйте. Саме вони нерідко стають осередком скупчення грибка.

– Перегляньте раціон харчування. Неправильне харчування позначається на зовнішньому вигляді, а також на стані шкіри. Важливо пам’ятати, що від цього пункту залежить не тільки здоров’я стоп, але і всього організму.

Кращий метод позбавити себе від появи тріщин на п’ятах – профілактика. Доглядайте за ніжками, і вони виглядатимуть чудово!