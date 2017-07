Коси та всілякі плетіння залишаються у тренді літа 2017! Модні матусі розуміють, що виховувати почуття стилю у своїх дочок треба з раннього дитинства! Як красиво і швидко заплести маленьку модницю – дивіться відеоуроки відомих блогерів у нашому матеріалі.

Лера Бородіна – успішна українська бізнес-леді, засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! і співзасновниця б’юті-простору G.Bar, а також мама двох прекрасних діток. У своєму відео на Youtube-каналі Family is вона поділилася трьома простими варіантами кісок, які будь-яка мама може заплести своїй принцесі.

Виворітні коси



Зигзаг



Круговий колосок

Також у ролику вона розкриває пару секретів красивих зачісок для дітей – які види гребінців і засоби для укладання підходять найкраще.

Блогерша з США Еббі Сміт і її мила дочка люблять експериментувати. Дівчина плете малятку неймовірні зачіски за 5-7 хвилин. Незважаючи на те, що вона коментує процес плетіння англійською мовою, відеоурок буде зрозумілий навіть тим, хто вперше почує інгліш. Їхні майстер-класи можна знайти на каналі Cute Girls Hairstyles. До речі, тут же ви є безліч відео з зачісками як для дитини, так і для себе.

Зачіска вельми оригінальна, але зробити її досить просто і швидко. Переконайтеся самі!



Lovely Kids – ще один канал про виховання, розвиток дітей, про стиль і красу. Незважаючи на те, що назва знову англійською, його веде російськомовна дівчина-стиліст з багаторічним стажем. На прикладі своєї дочки вона показала, як заплести ультрамодну зачіску літа 2017 – косички з канекалоном. З ними ваша принцеса зможе проходити від 3-5 днів! Відмінна ідея для літа!