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Маршалл Маклуен: хто це і чому Google присвятив йому Doodle

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Сьогодні, 21 липня, виповнилося 106 років від дня народження філософа Маршалла Маклуена. Компанія Google вирішила відзначити пам’ятний день, випустивши дудл на честь знаменитого канадця. Чим прославився Маршалл Маклуен? Читайте в нашому матеріалі!

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Саме цього дня, 106 років тому, Маршалл Маклуен з’явився на світ. За своє життя Маршалл здiйснив неабиякий вплив на розвиток філософії і культури. Всесвітню популярність йому принесло дослідження впливу електричних і електронних засобів комунікації на людину і суспільство. Літературний критик, дивним чином, став одним з найавторитетніших авторів в області теорії комунікації.

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Його роботи отримали всесвітнє визнання. Першою масштабною з них стала «Механічна наречена: Фольклор індустріальної людини». Вона складалася з маленьких глав, які читач міг вивчити в будь-якій послідовності, вони були таким собі завершеним аналізом того чи іншого питання. Цікавий і той факт, що ця, а також всі наступні роботи були написані в мозаїчному стилі. На одній сторінці читач може зустріти цитати з Шекспіра і бульварної газети. «Для дослідження свого предмета – масової культури і масової комунікації – автор використовує його мову і стиль». Не менш відома робота – «Галактика Гутенберга: Становлення людини, яка друкує». Вона дає відповідь на наступне запитання – яким чином комунікаційні технології впливають на організацію когнітивних процесів в суспільстві. Маршалл Маклуен – автор великої кiлькостi статей і книг, багато з яких написані в співавторстві. Кожна робота канадця мала особливий сенс та ідеєю, він вивчав абсолютно різні питання, відкриваючи з кожною книжкою нове не тільки читачеві, а й науковому світу. Головна ідея автора також знайшла відгомін у різних куточках землі – «повідомленням, переданим засобом спілкування, є саме цей засіб» ( «the medium is the message»).

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За освітою ж Маршалл Маклуен був філологом, отримавши диплом магістра з англійської літератури, згодом він став доктором наук, членом наукового Королівського товариства Канади, а також був призначений радником Комісії зі зв’язків з громадськістю Ватикану. Першою освітою філософа і філолога була інженерна спеціальність. Помер Маршалл Маклуен у 1980 році в Торонто.

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