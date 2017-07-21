Який варіант манікюру вважається модним в липні 2017 року? Як нафарбувати нігті, щоб залишатися в тренді? Ідеї ​​модного манікюру на липень 2017 в нашій фото-підбірці.

Білий

Безперечним фаворитом цього липня стане білий колір. Це Олімп мінімалізму в кращому його прояві. Такий манікюр завжди виглядає акуратно і підійде під будь-який одяг. Що, безперечно, великий плюс.

Хаотичні сплески кольору

Літо – пора яскравих фарб. Жовтий, фіолетовий, блакитний, зелений, рожевий … цього липня можна все! Вибирай на свій смак: це може бути геометрія, френч або ж просто бризки кольору, хаотично розподілені по поверхні нігтя. Все залежить тільки від твоєї фантазії.

Геометрія

Не втратить своєї актуальності в липні і геометрія, яку так полюбляють модниці. Зроби модний трикутник або, смужки, які вже встигли завоювали популярність. Грай з лініями як хочеш – і ти в тренді.

У липні в моді залишається і металік. Обери зелений, сріблястий або золотий.

Якщо ж тобі більше до вподоби класика – сміливо роби френч. Він ніколи не втратить актуальності.

Або вибирай нюд. Природний, м’який, свіжий – такий відтінок нігтів вже далеко не перший сезон в моді і все настільки ж популярний.

Сподіваюся, ми допомогли вам підібрати для себе ідеальний манікюр на липень

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