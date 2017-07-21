Найближчим часом екранізують одну з улюблених книг українців – “Я, Побєда і Берлін” авторства фронтмена групи “Скрябін” Андрія Кузьменка.

Про це повідомили на одній з прес-конференцій 8-го Одеського Міжнародного Кінофестивалю. Екранізацію комедії планує Star Media. У компанії вже рік готували синопсис, і тепер готові приступати до повноцінного сценарію майбутньої картини. Підтримку отримали і від вдови Андрія – Світлани Кузьменко. Презентувати проект майбутнього фільму обіцяють вже на найближчому пітчингу Держкіно.

Події книги зав’язані навколо реальної історії з життя Скрябіна. А точніше, про подорож Кузьми і його друга Барда в Берлін на старенькому автомобілі “Побєда”. Під час свого шляху вони весь час потрапляють в смішні та непередбачувані ситуації. Книга цілком пронизана гострим гумором і специфічним сленгом. І якщо у творців вийде не тільки не втратити це, а й передати на екрані, то фільм однозначно завоює народну любов.

Хто зіграє Кузьму Скрябіна в фільмі по його ж книзі – поки залишається загадкою. Але дуже хочеться вірити, що цю роль отримає актор, який гідно з цим впорається. Поки навіть не віриться, що хтось зможе стати на екрані таким Кузьмою, якого знає і любить вся країна.

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