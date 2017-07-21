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Як правильно робити планку для схуднення?

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Планка – одна з найефективніших вправ для побудови плоского і підтягнутого живота, про який мріє кожна жінка. Головне в планці – правильна техніка виконання.

ПЛАНКА

  1. Вправу “Планка” починаємо з того, що ставимо долоньки під плечі, відставляємо ноги на носки, при цьому поперек обов’язково повинен бути витягнутим.
  2. Дихаємо спокійно і на видиху намагаємося втягнути живіт усередину.
  3. Почніть робити цю вправу з 15 секунд, далі поступово збільшуйте до 1 хвилини.

 

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БОКОВА ПЛАНКА

  1. Для виконання бічної планки для схуднення потрібно лягти на підлогу на бік з упором на один лікоть.
  2. Другу руку зігнути і поставити на пояс.
  3. На видиху повільно відірвіть стегна від підлоги, максимально напружуючи м’язи преса. Стежте, щоб паралельно з пресом були напружені сідниці, а спина була рівною, без прогину в попереку.
  4. Затримайтеся в цьому положенні як можна довшеСтежте, щоб тіло було ідеально рівним і ніде не провисало, бо тільки правильна планка дасть результат.
  5. Потім виконайте планку на іншу сторону.

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