Планка – одна з найефективніших вправ для побудови плоского і підтягнутого живота, про який мріє кожна жінка. Головне в планці – правильна техніка виконання.

ПЛАНКА

Вправу “Планка” починаємо з того, що ставимо долоньки під плечі , відставляємо ноги на носки , при цьому поперек обов’язково повинен бути витягнутим . Дихаємо спокійно і на видиху намагаємося втягнути живіт у середину . Почніть робити цю вправу з 15 секунд , далі поступово збільшуйте до 1 хвилини .

БОКОВА ПЛАНКА