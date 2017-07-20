Якщо влаштувати сімейний відпочинок десь на островах не виходить, а провести час на природі хочеться, радимо брати плед, кошик з ласощами і відправлятися до найближчого парку. Їх, на щастя, в Києві дуже багато, тому приємний і бюджетний відпочинок вам гарантований. Представляємо список київських парків, в якому ви точно знайдете зручний варіант.

Парк ВДНГ Національний Експоцентр України може заслужити звання головного культурно-розважального центру столиці, адже багато масштабних подій Києва відбуваються саме там – ось хоча б Atlas Weekend.

ВДНГ – це 286 га території. Відмінний варіант бюджетного відпочинку з усією родиною на свіжому повітрі. На його території знаходиться величезна кількість зон відпочинку: зони барбекю, парки, басейн, зони для заняття спортом, регулярні заходи на вихідних, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр.

Діти точно оцінять гойдалковий парк, в якому зібрані гойдалки 45 конфігурацій, вони розраховані як на самих маленьких, так і на дорослих відвідувачів. Можна брати велосипед на прокат і кататися парком.

Парк Дружби народів Між Оболонню і Троєщиною на Трухановому острові знаходиться Парк Дружби народів. Його відкрили в 1972 році. Територія ділиться на зони – круглий сад з 15 секторами різних рослин, дитяча зона з ігровими майданчиками, пляжі і місця спортивного відпочинку.

Для любителів активного відпочинку є спортивно-розважальний комплекс X-Park. У вашому розпорядженні велосипеди, вейкборди і навіть квадроцикли. Також є місце для гри в футбол та пейнтбол.

Після можна влаштувати з друзями пікнік, для цього на території є все необхідне: колоди для сидіння, місця для багать, паркові лавки.

Голосіївський парк імені Рильського Цей величезний парк, площею 140,9 га знаходиться в півночі Голосіївського лісу. У 1964 році йому присвоїли ім’я українського поета Максима Рильського, який колись жив поруч.

У парку чотири озера, тому можна влаштувати прогулянку на катамарані або човні. Для дітей є дитяче містечко атракціонів. Перекусити можна в кафе на воді. Ну і куди без точок з кавою – завжди можна прогулятися парком зі стаканчиком чогось смачного і підбадьорливого.

Парк Відрадний Парк знаходиться в Солом’янському районі. Він був створений одночасно з масивом Відрадний на початку 60-х років. У центрі знаходиться ставок, який зовні нагадує «інтеграл», тому іноді його так і називають.

У 1992 році в північній частині парку створили етнографічний комплекс «Мамаєва слобода». Любителям історії буде цікаво подивитися на дерев’яну церкву Покрова Пресвятої Богородиці і реконструювання козацького поселення XVII-XVIII століть.

Парк Партизанської слави Парк був створений на базі соснового лісу в Дарницькому районі між вулицями Тростянецька і Славгородська.

На території є спортивний майданчик, велика соснова алея, літній кінотеатр, канатні дороги, прогулянкове кільце і три лісових озера. Можна орендувати альтанку з мангалом і провести затишний вечір в компанії друзів.

Маріїнський парк Куточок природи в центрі Києва – це Маріїнський парк. Він розташований навпроти будівлі Верховної Ради і Маріїнського палацу. Після огляду визначних пам’яток Києва радимо піти у парк, щоб відпочити в тіні дерев і помилуватися чудовими краєвидами.

Парк існує з 1874 року. У радянські часи його називали Радянським, пізніше Парком жертв революції. У 1993 році повернули історичну назву – Маріїнський.