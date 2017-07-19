Середина літа – гарний час, щоб почати займатися фітнесом, адже як запевняє тренер Аніта Луценко: схуднути на кілька кілограмів можна буквально за 2 тижні. А це означає, що ви ще встигнете здивувати відпочиваючих на пляжі своєю апетитної та стрункою фігурою.
ИДЕАЛЬНОЕ ТІЛО ЗА 2 ТИЖНІ
Тренер з фітнесу Аніта Луценко впевнена: всього за два тижні інтенсивних тренувань ви зможете позбутися 7 зайвих кілограмів.
Як правильно виконувати вправу Бьорпі?
- Потрібно опуститися вниз на носочки, руки поставити на підлогу.
- Вистрибувати вгору з максимальною силою.
- Повторити 20 разів.
Як правильно виконувати вправу Реверанс?
- Руки потрібно поставити на талію, присісти в реверансі (ліву ногу залишити, а на праву – присісти). Таз при цьому спрямований вперед.
- Коліно опускається ближче до п’яти, але статі не торкається.
- Піднімайтеся з такого становища, міняйте ногу і повертайтеся назад.
- Повторити 20 разів.
Як правильно виконувати вправу Розвороти?
- Потрібно сісти, покласти руки за голову.
- Розвертайте корпус в ліву сторону і одночасно піднімайте ліву ногу, щоб торкнутися її ліктем.
- При цьому ноги необхідно утримувати у повітрі.
Як підтягнути сідниці?
- Потрібно стати на коліна, руки зігнути в ліктях і покласти одну на іншу.
- На перший рахунок поставити праву ногу вперед, на другий – ліву.
- Повторити 20 разів.
Як правильно виконувати вправу Скейтер?
- Ноги потрібно тримати разом, руки опустити вниз вздовж стегон.
- Тепер виконати стрибок на правій нозі, ліву при цьому зігнути в коліні та підняти над підлогою.
- Одночасно нахилитися і торкнутися лівою рукою підлоги.
- Корпус повинен бути повернений вправо, права рука піднята вгору.
- Потім те ж саме робимо в іншу сторону.
МОДЕЛЮЄМО ФІГУРУ У ВОДІ
20 хвилин водної гімнастики рівні 1 годині звичайних занять – тобто займаючись 2-3 рази на тиждень, ви за місяць скинете мінімум 6 кг!
Перша вправа
- Почніть з кроків по воді. Вони допоможуть підтягнути м’язи задньої поверхні стегон і сідниць.
- Високо піднімайте коліна і витягайте руки перед собою. А якщо руки розвести в сторони, то до процесу підключаться м’язи спини, грудей і рук.
Всього 10 хвилин в тиждень такої ходьби, і через тиждень ваша попа стане пружною і підтягнутою.
Друга вправа
- Тіло розташуйте вертикально.
- По черзі згинайте в колінному суглобі праву і ліву ноги, торкаючись п’ятою сідниць. Спина пряма, таз попереду, сідниці напружені.
- Потім зведіть коліна разом.
- Намагайтеся дістати обома п’ятами одночасно до сідниць. Дихання довільне. І так – 5 хвилин.
Третя вправа
- Стоячи у воді, витягніть руки перед собою і підійміть ногу, при цьому намагаючись дотягтися носком ноги до пальців рук.
- Виконайте вправу по 10 разів для кожної ноги.
Цю вправу можна урізноманітнити, виконуючи махи не тільки вперед, але й у різні боки. При цьому міняйте інтенсивність, це дозволить задіяти м’язи внутрішньої поверхні стегна.
Четверта вправа
- Ноги поставте разом, руки – в сторони долонями вниз.
- Розводячи прямі ноги, опустіть прямі руки вниз. Якщо ви займаєтеся не в безпечному водоймі, або не в басейні і боїтеся поранитися, можете виконувати махи ногами в сторони.
- Потім зведіть ноги разом і підніміть руки ребром долонь вгору. Тримайте спину прямо.
- Поверніться у начальне положення. Цю вправа у воді можна виконувати з маленькою або з великою амплітудою. Досить 5 хвилин.
П’ята вправа
Масаж допоможе вам позбавитися целюліту, бо тиск води створює відмінний лімфодренажний ефект.
- Руки складіть разом в замок.
- З зусиллям різко проведіть ними по поверхні стегон і талії від низу до верху мінімум 10 разів. Спочатку проведіть спереду, потім – ззаду і з боків.
МІНУС 8 КГ ЗА ДВА ТІЖНІ ЗІ СКАКАЛКОЮ
Скакалка – це оптимальний способ привести свою фігуру в форму за лічені дні. Сістематічні стрибки зі скакалкою спалюють більше калорій, чем, наприклад, катання на велосіпеді, плавання або пробіжка. При цьом стрибки на скакалці майже нічого не коштують и не потребують особливого місця для зайнять, адже виконувати цей комплекс ви можете навіть вдома.
Стрибки зі скакалкою з інтерваламі
Стрібаємо 10 раз на двох ногах, 10 раз на правій, 10 на лівій и 10 разів, чергуючі поперемінно праву и ліву ноги (імітація бігу).
Стрибки зі скакалкою навколо лінії
Поставте ноги разом і уявіть собі лінію паралельну напрямку вашого погляду, яка проходить крізь ваші ноги. Починайте стрибати так, щоб кожен раз приземлятися по різні боки від уявної лінії. Згодом намагайтеся збільшити амплітуду. Починаємо з 10 раз, з часом збільшуючи кількість повторів.
Стрибок зі скакалкою з перехрестом рук
Стрибаємо на двох ногах, потім схрещуємо ноги на рівні талії. Виходить, що ми перехрещуємо скакалку, на наступному підскоку повертаємо руки у вихідне положення. Повторюємо 10 раз.
Стрибки зі скакалкою вперед-назад
Стрибаємо на двох ногах, але не строго вертикально, а чергуючи стрибки вперед-назад. Потрібно постаратися стрибати якомога далі, при цьому не втрачаючи рівноваги. Виконуємо 10 разів.
Стрибок зі скакалкою з перехрестом ніг
Стоїмо в початковому положенні, схрестивши ноги. Одна попереду іншої. З цієї позиції стрибаєте і під час стрибка міняєте ноги, приземляючись в аналогічне положення. Але та нога, яка до цього була попереду, тепер ззаду. Робимо 10 таких стрибків зі скакалкою для схуднення.
ВАКУУМ У ЖИВОТІ
Тренер Аніта Луценко стверджує: «Якщо побороти лінь, можна домогтися неймовірних результатів». Хочете отримати плоский живіт за 2 тижні – виконуйте 5 вправ.
Перша вправа
Вправа для розігріву.
- Стоїмо прямо, ноги на ширині плечей.
- Розслабте живіт і, проводячи руками від ребер до низу живота, «стягуйте» живіт долонями.
Ця вправа добре розігріє м’язи живота і підготує до навантажень.
Друга вправа
- Сядьте на стілець. Спину тримаєте рівно, ноги трохи розставте.
- Зробіть глибокий вдих і видих, на видиху втягніть живіт і в цьому положенні рахуйте до трьох.
- Знову вдихніть.
Можна злегка ускладнити вправу (для чоловіків): виконуючи втягування живота, намагайтеся напружити прес якомога сильніше. Треба робити 15 разів.
Третя вправа
Щоб виконати наступну вправу, потрібно скористатися карематом.
- Ляжте на спину, ноги злегка зігніть в колінах.
- Зробіть видих, потім втягніть живіт в себе і, рахуючи до 5, утримуйте це положення.
- Тепер знову вдихніть.
- Виконайте вправу 15 разів.
Четверта вправа
- Станьте на коліна.
- Зробіть вдих, потім видих.
- Втягніть живіт, трохи округливши спину.
- Утримуйте це положення, рахуючи до 6.
Ця вправа тренує не тільки прямий м’язи живота, а ще й поперечні м’язи, яки знаходиться у нас над стегном.
П’ята вправа
- Сідаємо на п’яти, упор – руками в коліна.
- Зробіть глибокий вдих-видих.
- На видиху затримайте дихання, потім втягніть живіт, злегка підвівшись сідницями з п’ят і злегка поверніться в праву сторону.
- Утримуйте таке положення до 7 рахунків.
- Потім повторіть те ж саме з поворотом ліворуч.
- Виконуйте його 10 разів.
МОДЕЛЮЄМО СТРУНКІ НОГИ
Тренер з фітнесу Аніта Луценко гарантує: виконуючи цей комплекс вправ через день протягом 2 тижнів, ви досягнете такого результату, що не повірите своїм очам. Ваші ноги стануть стрункішими, а сідниці стануть підтягнутої форми!
Важливо! Перед тренуванням обов’язково слід розігрітися.
Вправа 1
- Поставте ноги трохи ширше плечей, розгорніть носки в сторони. Руки на поясі.
- Почніть виконувати присідання.
- Опустивши тулуб, підніміть праву п’яту, потім опустіть.
- Повторіть дії 10 разів кожною ногою.
Вправа 2
- Злегка зігніть коліна, ноги разом.
- Відставте праву ногу в сторону, руки за головою.
- Почніть піднімати ногу вгору, бажано – паралельно підлозі.
- Виконайте вправу 10 разів кожною ногою.
Вправа 3
- Присядьте, опустіть руки на підлогу.
- Стрибок назад – упор колінами в підлогу.
- Виконайте віджимання.
- Стрибок вперед, опустіть сідниці і вистрибніть угору.
- Повторіть 10 раз.
Вправа 4
- Опустіться на коліна, ноги на ширині плечей.
- Схрестіть руки на грудях, лікті паралельно підлозі.
- Відхиліться назад і опустіться сідницями на п’яти.
- Зробіть 10 повторів.
Вправа 5
- Встаньте на лікті, живіт підтягнутий, голова дивиться в підлогу.
- Повільно підніміть праву ногу зігнуту в коліні наверх, потім плавно опустіть її.
- Виконайте вправу кожною ногою 10 разів.