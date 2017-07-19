Кожна дівчина мріє смачно їсти і при цьому не набирати вагу! Ти думаєш, що це неможливо? А ось і ні! Дієтологи втілили поширену жіночу мрію у реальність! Випиваючи смачні коктейлі, можна ефективно схуднути! А найкращі рецепти таких корисних напоїв тобі підкаже stb.ua!

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Коктейлі для схуднення з імбиром.

Імбирний напій для схуднення дуже популярний, оскільки низькокалорійний. Крім того, він прискорює обмін речовин і сприяє м’якому очищенню організму. Внаслідок чого, ти будеш втрачати непотрібні кілограми.

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Рецепт 1: свіжий огірок (1 шт), зелений горошок (100 гр), брокколі (2-3соцветія) і трошки нарізаного імбиру. Змішай все на блендері до однорідної маси. Якщо коктейль вийшов дуже густим – додай нежирний (але ні в якому разі не знежирений) кефір.

Рецепт 2: нежирний кефір (1 склянка), мелена кориця (1 \ 2 ч. Л), тертий імбир (1 \ 2 ч. Л) і щепоточку червоного перцю. Поклади все в блендер, збий і коктейль готовий!

Молочний коктейль з сиру і зелені.

Домашній молочний коктейль з сиром і зеленню очистить кишечник від токсинів і шлаків. Така корисна і смачна суміш не тільки допоможе тобі схуднути, але і підніме настрій.

Рецепт: нежирний сир (100гр), зелень (1 пучок), нежирне молоко (за смаком). Змішай сир, молоко і улюблену зелень (петрушка, кріп, шпинат, базилік, і тд.) у блендері.

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Коктейль для схуднення з вівсянкою

Коктейль з вівсяними пластівцями покращує засвоєння цукру в організмі. Його можна прикрасити улюбленими ягоди – так він отримає насичений смак.

Рецепт: нежирний кефір (200 мл), вівсяні пластівці (2 ст.л.), мелена кориця (1 \ 2 ч. л.). Звичайно, все поміщаємо у блендер і збиваємо до однорідної маси.

Коктейль «Сонячний», або «Помаранчевий».

Таку назву цей коктейль отримав завдяки своїм інгредієнтам. Справа у тому, що до нього входять фрукти й овочі помаранчевого кольору. Він сповнений вітамінів і корисних речовин, а також дуже низькокалорійний.

Рецепт: болгарський перець, морква, а також хурма або гарбуз. Все збий на блендері у однакових пропорціях. Можеш додати трохи нежирного йогурту і горіхів.

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Коктейль із грейпфрутом.

Грейпфрут – унікальний жироспалювач. А імбир і обліпиха – його найкращі друзі! Такий коктейль допоможе позбутися тобі від непотрібних сантиметрів на животі та стегнах!

Рецепт: червоний грейпфрут (половина), вода (1 л), сироп або сік обліпихи (100гр), корінь імбиру (30гр), мед (за бажанням). Натри імбир на дрібній тертці разом зі шкіркою, почисти та наріж грейпфрут і помісти у воду, змішану з обліпихою на 1 годину. Пий коктейль кожного дня і за тиждень ти побачиш такі бажані зміни у вазі!

Смузі для схуднення

Смузі – це різновид коктейлів, до складу яких входять соки, фрукти й овочі. З настанням тепла приготувати такий смачний напій дуже легко та доступно.

Смузі з авокадо і малиною.

Рецепт: вівсяні пластівці (3 ст. л.), малина (300 гр), авокадо (300 гр), зелений чай (200мл). Перемішати все у блендері до однорідної маси.

Смузі з ківі та кавуном.

Рецепт: ківі (1 шт), лимон (часточка), м’якоть кавуна (за смаком). Знову діставай блендер, аби змішати інгредієнти в однорідну масу. У спекотну пору можна також додати кубик льоду.

Смузі з бананом і полуницею.

Рецепт: вівсяні пластівці швидкого приготування (3 ст. л.), банан (1шт), полуниця (200 гр), мед (за смаком). Змішай все в блендері та насолоджуйся дивовижно смачним і корисним смузі!

Як бачиш ефективно худнути можна завдяки коктейлям, приготованим у домашніх умовах! Вибирай собі корисний напій і будь у формі!

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